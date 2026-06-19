讓男嬰趴睡窒息亡…無照保母判7月 桃園婦幼局：非法保母藏民宅難查

桃園蔡姓女子未取得合格保母證照，卻以在宅托育的居家式托育服務，受託照顧出生僅5個月何姓男嬰，去年5月間某晚在男嬰趴睡後離開，半小時餘返回，驚見男嬰窒息送醫搶救3天仍不治。桃園地院審理，依過失致死罪將蔡女判7月徒刑、緩刑5年期間保護管束，賠償家屬400萬元。

桃園市婦幼局坦言，非法保母多藏匿在民宅中，查緝難度高，不易發覺，如民眾發現疑似違規收托情形，有聽到嬰幼兒聲音特別多或是有其他異狀，請即時向婦幼局通報，將立即派員查察，期盼透過公私協力，營造更安全、優質的托育環境。

婦幼局也呼籲，未具居家托育人員資格者，不得收托三等親以外幼兒，家長如有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合格居家托育人員，以確保嬰幼兒獲得安全且妥適的照顧。合格居家托育人員除須符合相關資格規定外，其托育環境亦會由居家托育服務中心定期檢核，並透過不預告訪視機制，持續關注幼兒受照顧情形及托育品質。