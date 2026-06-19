社區LINE群辦「誰是毒瘤」投票霸凌女住戶 她獲賠10萬元

高雄市一處社區大樓，因鄰里間糾紛引發霸凌紛爭，其中一戶住戶竟在多達197人的住戶LINE社群群組內，辱罵另名女住戶「小三、噁心的人」，甚至在群組內發起「您覺得社區毒瘤是什麼」投票，將該名女住戶列為選項，甚至該名女住戶還高票當選，法院因此判發起投票的住戶應賠償10萬元。

判決指出，馮姓住戶去年期間在李姓女住戶未加入的社區LINE群組中，稱接連發文諷刺李女「就是個小三」、「不把這種鳥人趕走真是對不起自己」，並公開辱罵「李小姐，我在這裡直接說你就是社區的毒瘤。來截圖提告呀」。

之後馮姓住戶更在群組內舉辦舉辦民意調查，題目是「您覺得大樓的社區毒瘤是什麼」，並直接將李姓女住戶設為其中一個選項，沒想到投票結果顯示最高票者正是李姓女住戶。

李女得知後不甘受辱提告，馮男因此遭依公然侮辱及散布文字誹謗罪判刑。民事部分，李女主張精神飽受痛苦，求償30萬元。

高雄地院法官認為，馮姓住戶在特定多數人可共見共聞的社群內不實指控他人是小三，更發起影射侮辱的投票活動，已不法侵害李女的名譽權，審酌侵害的手段、謾罵次數、群組人數，判應賠償給李女10萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。