新竹比特犬咬傷快遞員 飼主過失傷害判拘役20天

新竹朱姓女子飼養比特犬，卻未妥善繫鍊及採取安全措施，導致快遞員上門送貨、準備按門鈴時，遭比特犬衝出咬傷小腿，新竹地院審理後，依過失傷害罪判處拘役20天。

新竹地方法院10日判決書指出，去年5月26日間，朱女在接獲送貨員韋男通知將上門送貨後，仍未將飼養的比特犬關入狗籠並上鎖，或採取其他必要防護措施。

根據判決書，韋男駕車抵達後下車搬運貨物，步行至朱女住處前準備按門鈴時，比特犬突從狗籠衝出撲咬，造成韋男左小腿挫傷併撕裂傷，傷口約3公分。

朱女在住處前庭院飼養比特犬，而庭院屬開放空間，且未設圍牆或其他阻隔設施，可能有不特定人士進入。

法官審酌，朱女身為犬隻飼主，明知犬隻具有領地意識，可能攻擊接近領地陌生人，並負有防止犬隻無故侵害他人身體健康的義務，卻未妥善拴綁犬隻、配戴嘴套或採取其他適當防護措施，導致犬隻咬傷他人，依過失傷害罪判處拘役20天。全案可上訴。