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新竹好市多車流排隊爆衝突 男子擦撞執勤義交遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹洪姓男子開車要去好市多，為搶快插隊進入排隊車流，遭現場指揮交通的義警大隊副中隊長制止，沒想到洪男竟不服從指揮，反而駕車逼近擦撞，造成副中隊長左膝挫傷。新竹地院依妨害公務罪判6個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

判決書指出，洪男於去年6月8日上午10時許，駕駛自小客車行經新竹市慈雲路與埔頂一路口，準備進入好市多新竹店停車場。當時現場車流壅塞，由義交協助交通疏導，洪男為盡速進入賣場，試圖插隊切入排隊車陣，遭擔任交通指揮的新竹市義勇警察大隊第二中隊副中隊長制止。未料洪男不服指揮，竟駕車持續向前逼近並擦撞義交，造成對方左膝挫傷及紅腫。

法官審酌洪男插隊進入好市多新竹店，不服在場依法從事公共事務而執行職務的被害人指揮在先，竟駕車迫近並擦撞致其身體受傷，準備程序時雙方達成和解，洪男當庭給付6萬元賠償以及額外紅包600元。

洪男過去並無故意犯罪前科，犯後態度良好，且已完成賠償，最後依駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪判刑6月，緩刑2年。

好市多示意圖。圖／本報資料照片
好市多示意圖。圖／本報資料照片

好市多 警察 新竹

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