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基檢檢察長2天跑4分局反賄座談 滾動「布雷」緊盯活動、金流異常

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

因應基隆市年底地方公職人員選舉競爭激烈，為防止金錢、暴力及外力介入，基隆地檢署檢察長陳佳秀2天來馬不停蹄走訪基隆市警局4個分局，召開「地方公職人員選舉查察分區座談會」。陳佳秀說，選情不斷變化，查賄團隊必須滾動式檢討「布雷策略」，緊盯異常活動與資金流向。

基隆市第20屆市長、第21屆市議員及第23屆里長選舉，11月28日舉行。陳佳秀率主任檢察官黃聖，16日、18日前往基隆市警一、二、三、四分局與刑事警察大隊幹部及基層治安幹部進行座談。

陳佳秀表示，查賄團隊應針對查賄制暴、斷絕選舉賭盤、防制假訊息及阻斷境外勢力介選等4項重點工作加強查察，查賄成功的關鍵在於情資，而有效情質的取得來自於精準的布雷，要求各分局應擅加利用選前時機，滾動檢討修正布雷策略，並強化情資蒐報機制，留意各項活動、金流的異常狀況，啟動即時監控。

陳佳秀說，各分局應加強反賄選及檢舉獎金宣導，鼓勵民眾勇於檢舉，增加有效情資來源，並強化跨機關合作，將查賄量能發揮到最大。

市警局長林信雄說，距離年底投票日已近，指示各分局務必把握時間，掌握各選區選情脈動，加強對於轄區地方事務之熟稔，除有效防制選舉不法外，對於平常治安的維持亦有所助益，對於各項選舉不法案件，都會將情資提報地檢署，全力加強蒐證，以提高案件之起訴率及定罪率。

基隆地檢署檢察長陳佳秀2天來馬不停蹄走訪基隆市警局4個分局，召開「地方公職人員選舉查察分區座談會」。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署檢察長陳佳秀2天來馬不停蹄走訪基隆市警局4個分局，召開「地方公職人員選舉查察分區座談會」。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署檢察長陳佳秀2天來馬不停蹄走訪基隆市警局4個分局，召開「地方公職人員選舉查察分區座談會」。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署檢察長陳佳秀2天來馬不停蹄走訪基隆市警局4個分局，召開「地方公職人員選舉查察分區座談會」。圖／基隆地檢署提供

基隆 布雷

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