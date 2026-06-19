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金門軍人休假勒死配偶 同婚殺人案將由國民法官審理
邱姓軍人在金門服役期間，放假回台和同婚的陳姓配偶相聚期間發生口角，一氣之下竟然勒斃陳男，邱伴屍3天後警方投案才曝光，台中地檢署依家暴殺人罪嫌起訴邱男，全案依法將由國民法官審理；據了解，本案有部分依法令不得揭露事項，為避免預斷，檢方表示不便說明。
檢警調查，邱男（24歲）和陳男2023年8月結婚；邱2月13日13時許，休假自金門返回台灣後，當天傍晚5點多和陳男在台中北區中清路租屋處。
直到2月16日晚上10點多，邱、陳因故發生爭執、扭打，邱激動下竟自陳後方將他抱住並推倒趴臥在地上，邱再以右手臂自陳背後勒住陳脖子、加壓固定。
陳男因頸部受壓迫窒息死亡，邱男直至2月19日中午11時20分，才到第二分局立人派出所報案，警方到場發現陳男陳屍租屋處，倒臥於臥室廁所前。
檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴邱，全案將由國民法官審理。
檢方說，本案是國民法官法案件，案件現已移審法院，後續事實認定及法律適用，由法院依法審理判斷，檢方不便再就個案內容回應。
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