不甘分手！女子帶稚女買汽油 密謀教唆友人燒前任家

高雄市大寮區一名林姓女子因不滿男友提分手並辦家暴保護令，竟在深夜帶著未成年的女兒去加油站購買汽油，並教唆友人前往前男友住處企圖潑油放火，所幸友人佯裝配合、藉故拖延，加上前男友機警察覺形跡鬼祟下樓查看並報警才攔阻縱火，高雄地院因此依違反保護令罪判處林女有期徒刑6月。

判決書指出，林女先前因家暴前男友及家人，經由法院核發保護令，限制林女不得對前男友施暴，且必須遠離前男友住所至少100公尺，但林女因不滿雙方仍有訴訟糾紛，竟於2023年10月13日晚間10時許，開車載女兒先到鳳加油站用寶特瓶買了200 元汽油，隨後聯絡不知情的周姓、朱姓女友人一同前往現場。

隔天凌晨1 時許，林女帶著女兒，夥同周女等人步行到距離前男友住處門前，林女當場指示周女「倒汽油到房子那邊」縱火，林女自己口袋則備妥打火機及衛生紙。

周姓友人因心生忌憚，口頭假裝配合，但現場一直藉故拖延不肯動手，此時前男友正巧在住處門口與林女等人對到眼，林女見狀隨即帶著女兒開溜逃回座車，但臨走前仍不死心，改指示周女去燒前男友家人停在附近的自小客車，並把汽油、打火機和點火用的衛生紙丟給周女等人。

前男友因看見林女等人形跡鬼祟，隨後跟出查看，周女兩人見被害人走近嚇得拔腿就跑，過程中裝有汽油的寶特瓶不慎掉落地上，被前男友撿起一聞發現是汽油，趕忙追到林女停放的車輛旁並報警處置，警方趕抵現場當場將林女逮捕。

林女被逮後矢口否認犯行，辯稱當時自己沒有進到保護令限制的100公尺範圍內，還將責任推給友人，辯稱是周女自己與前男友有誤會，才想去放火燒對方房子。

不過，警方起獲林女的LINE對話紀錄，發現林女曾傳送「燒他家啦」、「油潑了用衛生紙點火就可以」等對話，甚至在周女傳訊表示「不想出事、想回家」時，林女還教導周女若是被抓要辯稱「車子要加油，我們幫忙送油過來」等脫罪之詞。

高雄地院法官審酌，林女僅因感情糾紛，竟率然違反法院保護令，且罔顧公共安全企圖縱火，考量她犯後始終否認犯行，也未與被害人達成和解，依預備放火燒燬現供人使用之住宅罪及違反保護令罪，從一重處有期徒刑6月，得易科罰金。

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