「死日本鬼子」罵台日國籍役男 陸軍上尉連長涉公然侮辱遭起訴

陸軍六軍團一名溫姓上尉連長，今年4月在宜蘭金六結新訓中心公共場合，涉嫌接連以「死日本鬼子」、「來台灣服兵役就是來贖罪」的歧視言語，辱罵一名具台日雙重國籍的新訓役男。溫不僅被調離主管職嚴懲，宜蘭檢方今天依涉犯公然侮辱罪嫌起訴，並建請加重其刑。

宜蘭地檢署今天表示，溫姓連長是駐地在宜蘭縣的上尉連長，今年4月7日下午、晚上，及10日上午9時許，接連在營區中山室及管訓室，公然以「日本鬼子、死日本鬼子」、「你和你媽都是畜生」、「你活該，你來台灣服兵役就是來贖罪的」、「死日本鬼子，你他媽的讀什麼鬼學校，你憑什麼有兵役折抵」等具有國籍歧視、令人難堪的言語，侮辱具台日雙重國籍的一名新訓役男。

檢方認定，溫男利用上尉連長職務的權力及機會侮辱新訓役男，涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌，應依同法第134條之規定加重其刑。

此事在今年4月爆發後，陸軍第六軍團即將溫姓連長調離主官職並嚴懲，並主動移送檢方偵辦。當時國防部長顧立雄也指出，這是明顯的管教失序，類似的歧視性言論或管教失序作為，都會要求各級主管進行宣導，灌輸正確觀念。