霧峰刑警出入賭場、接觸特定對象 遭記大過不服...法院駁回

時任台中霧峰分局林姓小隊長出入賭場，被媒體揭露後遭台中市警局記1大過調職，林不服提行政訴訟，主張媒體素質參差不齊、刻意炒作，警局卻以媒體報導為處分輕重依據；台中高等行政法院認定，林與特定對象不當接觸、違反勤務，警局記過未違反比例，判處駁回，可上訴。

全案緣於，台中市警局以林男2024年4月至5月多次違反勤務紀律，2022年1月至2024年5月和特定對象接觸交往，屢次出入涉嫌經營網路博弈賭博場所，經媒體大幅報導，嚴重斲傷警察機關形象，對林記1大過調職。

林不服提行政訴訟，主張警局在考績會決議前，就對外公布擬議懲處內容，直言考績會淪為長官意志橡皮圖章，有未踐行正當行政程序，且處分理由以「媒體大篇幅報導」，林認為現今媒體素質參差不齊，刻意炒作所在多有，豈能將媒體大篇幅負面報導，作為處分輕重的依據。

林也爭執警局對他訪談有夜間疲勞訊問，其接觸的林姓男子是否為規定的「特定對象」，有關林成為幫派分子他並不知情，也無和「與幫派分子不當接觸交往」的主觀故意或過失，另出入場所與一般民間農場無異，與賭場、電子遊藝場有別。

林也說，他任警職逾30年，除2021年外其餘考績均為甲等，記功、嘉獎無數，可見他並非品性惡劣的警員，如以媒體大篇幅報導，就認情節重大有失公允，主張撤銷。

台中市警局答辯稱，林員知悉林男具特定對象身分、前科，卻無審慎查訪，持續和林男每周1、2次接觸，未依規定報告，且接觸地點和一般農舍陳設迥異，內部1樓客廳、2樓為KTV包廂，林員卻辯稱和民宅無異，有違他長期刑事工作的專業及敏感度。

警局也說，林6次前往與勤務無關地點、從事與勤務無關內容，又屢次出入涉嫌經營網路博弈賭博場所，縱使林涉嫌賭博部分經檢方不起訴，但林違規極易使民眾認為警察與博弈犯嫌勾結，直接影響警局專業形象、聲譽。

台中高等行政法院查，林員對於林男是特定對象有所認識， 仍多次和他接觸、交往未申報，也確實多次違反勤務紀律，有違端正警察風紀實施等規定，認定警局記1大過未逾比例原則，判處駁回。