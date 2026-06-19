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5月大男嬰趴睡窒息亡 大園無照保母判7月賠400萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蔡姓女子未取得合格保母證照，卻以在宅托育的居家式托育服務，受託照顧出生僅5個月何姓男嬰，去年5月間某晚在男嬰趴睡後離開，半小時餘返回，驚見男嬰窒息送醫搶救3天仍不治。桃園地院審理，依過失致死罪將蔡女判7月徒刑、緩刑5年期間保護管束，賠償家屬400萬元。

犯罪事實指出，蔡姓女子並未領有我國保母人員技術士證或居家式托育服務證照，仍接受何姓夫婦委託，擔任5個月大男嬰的保母，每週自週日晚間9時起至週五晚間9時30分，在桃園市大園區住處照顧的男嬰。

2025年5月8日上午11時，男嬰母親提前將孩子送到蔡女住處托育，隔天晚間7時40分，蔡女將男嬰放在二樓房間的嬰兒床上，讓男嬰維持趴睡姿勢後便下樓，未持續查看孩子狀況，也未防止男嬰臉部朝下陷入床墊。

直到晚間8時17分，蔡女於37分鐘後上樓查看，發現男嬰臉部朝下陷入床墊中，嘴唇發紫當場已無呼吸心跳，立即撥打119並施以CPR急救，送往林口長庚紀念醫院搶救，但男嬰仍於同年5月12日下午3時因窒息死亡。

檢警偵辦期間，蔡女坦承犯行，警方蒐集嬰兒床監視器畫面、蔡女處所照片、蔡女與何姓夫婦LINE對話紀錄、男嬰出生紀錄、就診病歷、診斷證明、法醫影像中心CT斷層影像、相驗及解剖照片、法醫研究所解剖鑑定報告等證據，認定蔡女疏於照護，依刑法過失致死罪提起公訴。

法院審理認為，蔡女明知男嬰僅出生5個月，無法自行坐起或移動，依法及一般照護常規，本應採取仰躺睡姿，提供安全托育環境，並適時查看照料情形，且依當時狀況並無不能注意的情事，卻未盡應有注意義務，放任男嬰趴睡，最終造成窒息死亡，構成過失致死罪。

法官審酌，蔡女未取得合格居家式托育服務證照即接受委託照顧幼兒，本就負有較高注意義務，卻因疏失導致幼童死亡，對家屬造成無可彌補的創傷，犯罪所生危害不輕，量處有期徒刑7月。

考量蔡女犯後坦承犯行，與男嬰父母達成調解，約定分期履行賠償，且被害家屬於法庭表示願意原諒，認定其犯後態度良好，已有悔意，加上前案紀錄符合緩刑要件，經此次偵審及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑5年。

判決指出，依調解內容，蔡女須分期賠償男嬰父母共400萬元，也是緩刑附帶條件，若蔡女未依調解內容履行且情節重大，檢察官可依法聲請撤銷緩刑，彩女得入監執行7月徒刑。

桃園大園蔡姓無照保母去年5月間在家托育5月大何姓男嬰時，讓他趴睡後獨自留在房內便下樓，等蔡女大半小時返回察看，男嬰已臉部陷入床墊中失去生命徵象，送醫仍不治，桃園地院審結，依過失致死罪判處蔡女徒刑7月，緩刑5年，命分期賠償共400萬元。示意圖／Ingimage
桃園大園蔡姓無照保母去年5月間在家托育5月大何姓男嬰時，讓他趴睡後獨自留在房內便下樓，等蔡女大半小時返回察看，男嬰已臉部陷入床墊中失去生命徵象，送醫仍不治，桃園地院審結，依過失致死罪判處蔡女徒刑7月，緩刑5年，命分期賠償共400萬元。示意圖／Ingimage

保母 托育 桃園

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