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慢車酒駕件數增 立院法制局籲政府檢討相關罰則

中央社／ 記者王承中台北19日電

警政署統計指出，去年全國慢車酒駕件數及拒測件數是近3年最高。立法院法制局報告表示，現行慢車酒駕罰鍰金額過低，恐促使民眾改以慢車代步逃避重罰，導致酒駕行為出現「轉移效應」，建議主管機關通盤檢討相關罰則，降低民眾規避動機。

根據警政署統計，去年全國慢車酒駕件數為1萬2095件，相較113年的7337件，增幅達64.85%；去年慢車拒檢拒測件數為4046件，相較113年的2746件，也有增加。去年汽、機車的酒駕和拒測件數都是近3年最少，但慢車的酒駕和拒測件數卻是近3年最高。

立法院法制局報告指出，根據現行刑法規定，以動力驅動的交通工具進行酒駕，駕駛人縱屬使用電動輔助自行車、微型電動二輪車或個人行動器具等慢車，仍可能須負刑事責任，相關主管機關宜積極宣導慢車酒駕仍可能涉有刑事責任，以維護交通秩序及安全。

法制局表示，依現行道路交通管理處罰條例規定，慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；慢車駕駛人拒絕接受酒測檢定者，處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

法制局指出，現行慢車違規酒駕及拒絕酒測檢定的處罰，相較於汽、機車違規酒駕及拒絕酒測檢定的處罰，二者所定罰鍰數額顯有相當差距。專家及酒駕防制團體認為，現行慢車酒駕相關罰鍰數額過低，恐促使民眾改以慢車代步逃避重罰，導致酒駕行為出現「轉移效應」，形成交通安全新盲區。

現行道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。

法制局表示，考量慢車酒駕不論在慢車道或自行車道、人行道，均可能因蛇行或搖晃而增加肇事風險，甚至自摔受傷，且都會區共享單車使用便利，對於老弱用路人的安全威脅恐不亞於汽、機車，建議主管機關通盤檢討現行慢車酒駕相關罰則，以降低民眾規避動機，有效防制酒駕行為，確保用路人安全。

酒駕 警政署 立法院

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