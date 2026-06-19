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2025年受理跟騷案2954件 男性加害人占比近8成

中央社／ 台北19日電

跟蹤騷擾防制法2022年6月上路，根據內政部統計，2025年警察機關受理跟騷法案件為2954案，較2024年增加146件，加害人以男性高達近8成，若按年齡層分布，加害人年紀以31歲至40歲為660人、占比達22.3%最多，當警察機關受理疑似跟騷通報後，建請羈押獲准率為51.6%，創3年同期最高。

台灣在2022年6月實施跟騷法，針對反覆實施跟蹤騷擾的行為視為犯罪，並透過書面告誡及保護令核發、預防性羈押等制度，嚇阻跟騷行為

根據內政部最新統計，2025年警察機關受理跟騷法案件計2954件較前一年度略增，其中一般跟騷1995件、家暴跟騷959件，當中核發書面告誡比率59.5%、核發跟騷保護令比率72.6%，而建請羈押獲准率51.6%，為3年同期最高，整體而言近3年一般跟騷案件呈上升趨勢，家暴跟騷案件則呈下降趨勢。

關注被害人概況，內政部表示，跟騷法案件被害人年齡以21歲至50歲占8成1居多，被害性別女性2564人占86.8%、男性390人占13.2%，無論一般跟騷案件被害人以及家暴跟騷案被害人女性皆占8成以上；若與2024年相比，整體跟騷案女性被害人增加136人、男性被害人也增加10人。

觀察加害者統計數，2025年跟騷法案件加害人計2954人，其中男性2347人占79.5%較多，若依年齡別分，加害者年紀以31歲至40歲660人占22.3%最多，41歲至50歲、21歲至30歲占比皆為19.9%，整體與2024年相較，男、女性加害人分別增加66人與26人。

內政部強調，為落實保護婦幼人身安全，警政署於婦幼案件管理系統增設「跟蹤騷擾電子資料庫」，案件歷程全程控管，且為因應第一線人員遇有跟騷法疑義或高危機個案的應變處置，也於中央及地方成立緊急應變小組，並針對實際執行狀況及法院相關判決或裁定，持續蒐集分析，以強化基層員警教育訓練，未來警察機關將持續精進案件處理品質，並與相關部門和民間團體緊密合作，以有效預防和打擊跟蹤騷擾行為。

警察 內政部 跟騷法

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