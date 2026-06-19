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台中女偷用鄰居家插座充電1分鐘 竊取電費0.0015元…下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓女子偷鄰居家插座幫手機充電，對方目睹喝止、報警提告，檢方主張徐竊電197元，依竊盜罪嫌聲請簡易判決、沒收犯罪所得；法院查，197元是屋主提出2個月使用40度電費，徐自稱「充電1分鐘」，換算竊電費僅0.0015元，依竊盜罪判她罰金3000元，但不予宣告沒收。

檢警調查，徐女今年2月15日下午5點多，在鄰居家旁未經同意就使用其插座幫手機充電，鄰居回來發現當場喝止，認為徐竊取其電能報警處裡。

檢方偵查期間傳喚徐女未到庭，但徐在警方初步詢問時坦承犯行，並根據台電公司繳費憑證等，認為徐竊取電費達197元，依竊盜罪嫌將徐向法院聲請簡易判決處刑，犯罪所得應宣告沒收。

台中地院審酌，徐竊取他人財產，犯後否認、沒和解，且有公共危險前科構成累犯，依竊取電能罪判她罰金3000元，得易服勞役。

中院也說，檢方主張徐竊取電費197元，是鄰居提供的台電繳費憑證，上面記載電度數為40度，電費金額197元，但細究該憑證，197元電費計費期間是2025年12月26日至2026年2月24日。

中院查，徐在警詢時表示「充電時間僅1分鐘」，若以手機充電1分鐘約消耗0.0003度到0.0005度電，電價約每度2.5至3元計算，徐手機充電1分鐘，竊取的電能至多0.0015元，犯罪所得價值顯然低微，依法不予宣告沒收。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 電費 鄰居 竊盜 台電

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