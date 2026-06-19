韓國代購免稅勞力士成吸金話術 3年捲7千萬業者50萬交保

禹羿國際、承城國際公司以日本EvanHawaii、United Elite業者名義，連續3年推出貿易投資案，並以韓國代購免稅勞力士賺「返點」招攬投資人，近40人損失逾7000萬，台北地檢署昨天搜索約談6人到案，檢方漏夜偵訊後，凌晨依違反銀行法諭令禹羿負責人謝忻諭50萬交保、限制出境出海。

同案約談包括業務經理薛紀偉30萬交保、限制出境出海；負責招攬客戶的業務何湘怡（薛紀偉妻）、吳念恩均限制出境出海。被控是全案主謀的謝忻諭余姓前夫，目前滯留海外未歸，檢方已實施境管通知。

調查顯示，謝忻諭和余姓前夫，假藉日本EvanHawaii2023年推出「六式投資案」、2024年推出「EX TRADE投資案」名義，由謝女在豪華露營區等地舉辦說明會，招攬投資人入會，吸金2千萬元。

據調查，2025年間，謝忻諭看準近年勞力士溢價現象持續未歇，消費者多在二手或水貨市場購買，另以日本United Elite公司推出「韓國貿易投資案」為由，誆稱從事免稅商品貿易，與韓國免稅商家合作批貨勞力士「迪通拿」等發燒錶款、抑或配合高單價精品，若投資可賺取「返點」回饋，保證每月能獲取2％至3％紅利，吸引不少人拿錢投資，吸金5千多萬元。

由於投資人沒領到利息，且聯繫不上禹羿國際幹部，去年9月向調查局檢舉提告，航基站報請檢察官黃則儒指揮偵辦，檢調蒐證多時後，18日兵分9路搜索約談謝忻諭共6人到案，釐清資金流向。

代購勞力士業務經理薛紀偉涉違反銀行法，被檢方諭令30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

禹羿國際負責人謝忻諭涉吸金被檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影