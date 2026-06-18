影／假藉勞力士代購跨國吸金7000萬 主謀前妻涉銀行法送辦

調查局獲報指出，禹羿國際、承城國際公司以日本EvanHawaii、United Elite業者名義，自2023年起連續3年推出貿易投資案，並以韓國代購免稅勞力士賺「返點」最誘人，有近40人受害損失逾7000萬，專案小組搜索約談6人到案，禹羿國際負責人謝忻諭深夜移送台北地檢署，全案朝違反銀行法罪偵辦。

同案約談包括業務經理薛紀偉、負責招攬客戶的業務何湘怡、吳念恩，何女訊後限制出境出海，吳男則請回。至於全案主謀、謝忻諭的余姓前夫出境未到案。

據調查，謝忻諭和余姓前夫，涉以日本EvanHawaii在2023年推出「六式投資案」、2024年推出「EX TRADE投資案」，由謝女負責在豪華露營區等地舉辦說明會，招攬投資人入會投資，吸金約2000萬元。

2025年，謝忻諭等人另以日本United Elite公司推出「韓國貿易投資案」，宣稱從事免稅商品貿易業，與韓國免稅商家合作批貨勞力士名表、精品，可賺取「返點」回饋等話術，保證每月能獲取2％至3％紅利，吸引投資人投資，涉吸金5000多萬元。

由於投資人沒領到利息，且聯繫不上公司幹部，去年9月驚覺受騙向調查局檢舉，航基站報請檢察官黃則儒指揮偵辦，檢調蒐證多時，18日兵分9路搜索謝忻諭、謝女胞弟等人住居所，約談6人到案，釐清資金流向。

招攬代購投資業務的何湘怡（左2）遭調查局約談，檢方訊後諭令限制出境出海。記者張宏業／攝影

禹羿國際負責人謝忻諭涉吸金遭調查局約談。記者張宏業／攝影