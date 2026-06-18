嫖客藏鑰匙回頭變強盜 夜闖套房洗劫泰女11萬

桃園黃姓、詹姓男子缺錢花用，鎖定外籍賣淫女犯案，黃男於桃園觀音性交易完事後，偷走泰女出租套房的磁扣及鑰匙，然後帶著詹男夜闖，鎖門推擠泰女強索財物，劫走11萬餘元現金及2支手機，桃園地檢署偵結，將黃、詹依侵入住宅強盜罪起訴。

起訴指出，50歲黃男曾因竊盜案件遭判刑，36歲詹男也曾因施用毒品案入監服刑，2人出獄後仍不思以正途謀生，因缺錢花用，共同商議以從事非法性交易的外籍女子為目標犯案，並約定由黃男負責策畫及把風、詹男進屋行搶，贓款依「黃男七成、詹男三成」比例分贓。

檢警指出，黃男曾於今年元月間，前往桃園觀音某出租套房與泰籍女子LAOTHAWON從事性交易，意外取得泰女的507室磁扣及鑰匙，認為可趁泰女接客時，侵入屋內行搶，於是保留鑰匙等待時機。

今年3月9日凌晨1時18分，黃男駕車搭載詹男抵達現場，將出租套房507室磁扣及鑰匙交給詹男，自己留在停車場把風；詹男於凌晨1時32分拿著磁扣及鑰匙進入後，隨即將房門反鎖，喝令泰女LAOTHAWON交出財物。

女子見陌生男子突然闖入欲逃出求救，卻遭詹男用力推擠阻止她逃離，詹男先拿走桌上的iPhone 16 Plus及Vivo V60兩支手機，泰女哭著被迫交出皮夾內的現金1萬多元交付，詹男嫌少戴著手套持續翻找房內財物，果然在衣櫃抽屜內找到泰女友人藏放的9萬5000元現金，得手後隨即離開與黃男駕車逃逸。

詹男當晚將搶得的Vivo V60手機，以1000元代價賣給桃園市八德區某家通訊行，大園警方接獲被害泰女及其友人報案展開追查，3月11日凌晨在桃園市大園區查獲黃男，並扣得裝有507室磁扣及鑰匙的鑰匙包，同時追回已賣給通訊行的Vivo手機並發還。

檢方認為，詹男深夜持鑰匙突然侵入僅有被害女一人獨處的房間，進門後立即反鎖房門並推擠阻止逃離，在一般情況下足以使人因生命、身體安全受威脅而喪失反抗能力，被害女也證稱因害怕才交出現金並任由對方翻找房內財物，認定已構成侵入住宅強盜犯行。

檢方另查出，黃、詹2人於犯案前五年內，均曾執行有期徒刑完畢，又再犯案，依刑法第47條規定，均屬累犯。且本案犯罪情節重大，對被害人生命、身體、財產及自由法益造成嚴重危害，顯示二人犯罪態度惡劣，非予以嚴厲刑罰不足以矯正。

檢察官認為，黃、詹2人犯後也未返還全部贓物，建請法院均量處9年以上有期徒刑，以符社會法律感情。至於2人是否另涉冒充警察的僭行公務員職權罪嫌，因證據不足，檢方未另行起訴。