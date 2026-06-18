為年終考績打贏行政訴訟 台南3國中教師再打國賠卻敗訴

台南某國中張姓、黃姓等3名教師不滿106至108學年度年終考績原列甲等，經教育局聯合視導後函請校方重新審查，時任校長以職權變更考核會復議結果改列留支原薪，提行政訴訟勝訴後再提國賠各求償160萬元，法官認與國賠不法侵害其權利成立要件不符，且已逾2年時效而駁回。

張姓男師、同姓女師及黃姓男師3人主張，106、107、108學年度年終考績成績原均考列甲等，除晉敘本薪或年功薪一級外，並可領取一個月薪給總額的一次獎金，並由教育局核定。

後經教育局2021年3月間校務專案聯合視導報告認定，3人擔任導師時，書寫學生輔導資料紀錄表幾近敷衍，對訓輔工作顯非盡職，且張、黃於108學年度擔任教評會委員時，出席率分別僅34%、27%，函請校方重新召開教師考核委員會，就3人年終考核重新審查。

然而，學校召開考核會，決議不同意3人撤銷改列，時任林姓校長敘明理由交回復議，再開考核會仍決議不予撤銷改核，但校長仍以職權變更復議結果，將3人考核均改列留支原薪，不晉級、不發給考核獎金。

張等3人不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院認校長改核未附具體理由，且其判斷基於不完全資訊等理由，撤銷原處分，學校不服上訴，經最高行政法院裁定上訴駁回確定。張等3人認公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害其名譽權，向學校請求各116萬元。

校方指出，時任校長是依相關規定所賦予職權，本於教育局視導報告認定內容變更考核會復議結果。況行政處分縱使不當，做此處分或執行此處分公務員未必構成職務上侵權行為。

校方表示，前任校長變更復議結果，將3人年終成績考核均改列第4條第1項第3款第1目規定「三、在同一學年度內有下列情形之一者，留支原薪：㈠教學成績平常，勉能符合要求。...」，並無任何隻字片語侵害3人名譽，且原處分遭行政法院撤銷究竟如何減低3人社會評價。

台南地院指出，不法行為與有瑕疵得撤銷行政處分不同，所謂不法，指違反法律強制禁止規定，而有瑕疵得撤銷行政處分，僅因行政處分存有瑕疵而得加以撤銷，該有瑕疵行政處分如未違反法律強制禁止規定，仍不得稱為不法行為。

台南地院也表示，張等3人均於2021年7月1日對原處分提起申訴，遲至2024年3月21日才提出國家賠償書面請求，並於同年9月4日提起訴訟，其請求權已逾2年時效而消滅。