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女子趴引擎蓋阻酒駕遭甩飛亡 同居女判15年定讞

中央社／ 台北18日電

張姓女子113年於宜蘭縣酒後駕車，遭林姓女子趴引擎蓋阻擋，張女仍加速駛離，致林女摔落送醫不治。一二審均依傷害致人於死罪判張女15年徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，張女與林女自民國111年起為同居交往關係，張女於113年10月間，在餐廳及宜蘭縣礁溪鄉某民宿陸續飲酒後，欲駕車上路，林女見狀上前勸阻，以肉身阻擋，並趴臥在引擎蓋上阻止張女酒後開車。未料，張女仍加速駕車離去，導致林女在191縣道遭甩落受傷，經送醫搶救後宣告不治。

一審宜蘭地方法院國民法官法庭認為，張女不顧林女受傷危險，仍從民宿駕車上路，直到張女加速後煞車，導致林女落地死亡。張女主觀上雖沒有致林女於死的意思，但一般人客觀上都能預見此種危險駕駛行為，是有可能發生死亡結果，因此認定張女成立傷害致死罪。經綜合考量相關事由，判處張女有期徒刑15年。

張女不服判決結果提出上訴，二審由台灣高等法院審理。合議庭認為，原審判決的認定事實、適用法律，並無違背經驗法則或論理法則之情事，也無任何違誤或不當，量刑亦屬妥適，應予維持，駁回上訴。

案經上訴三審，最高法院審理後認為，原判決於認事用法上並無違誤之處，量刑妥適，於昨天駁回上訴，全案定讞。

宜蘭 宜蘭縣 最高法院

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