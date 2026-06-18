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17歲少年下注785萬運彩！運動部要違法彩券行繳1252萬 官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

17歲江姓少年每月零用金僅3、4000元，卻指示彩券行下注785萬餘元買運動彩券，扣除中獎466萬餘元，還得吐還318萬餘元。彩券行違法賣運彩給未成年人，也被運動部處分繳納1252萬餘元，彩券行不服提行政訴訟，一審敗訴，但最高行政法院認為運動彩券發行條例違反比例原則，自為改判彩券行僅須繳納515萬餘元，全案確定。

江姓少年2019年2月起多次投注運彩，每次投注金額數十萬至數百萬元不等，也陸續中獎，曾經有贏400多萬元；他同年4月8日至10日透過LINE指示彩券行老闆先行代為投注，之後再拿錢到店裡結帳，未料卻不斷失利，坦言無法清償金額，總投注金額達785萬1050元，再扣除中獎金額466萬9200元，還積欠彩券行318萬1850元。

彩券行老闆提告要求賠償，並稱不知道江未成年；江表示自己多次穿高中制服去下注，更將自己買的機車登記在彩券行員工名下，員工都知道他未成年，老闆也會知道，他沒有隱瞞未成年身分，且自己能下注如此龐大金額，也是老闆同意，並認為僅欠151萬餘元。

一審判決老闆敗訴，二審逆轉判江應給付老闆318萬1850元，最高法院2021年裁定駁回上訴，全案確定。

然而，彩券行違法賣運彩給江也遭行政處分，運動部認為彩券行2019年3、4月間違法銷售運彩及支付獎金給少年，依運彩條例規定應將與售得價金及已支付獎金同額款項，歸入運彩盈餘，調查後認定售得價金為785萬1050元、已支付獎金為466萬9200元，因此處分彩券行應繳納歸入運動彩券盈餘1252萬0250元。

彩券行不服處分，循序提起行政訴訟，台北高等行政法院一審判決敗訴。案件上訴，最高行認為運彩條例規定彩券行應將款項歸入盈餘，性質是「管制性不利處分」，雖有助達成運彩條例立法目的，但仍限制人民財產權，必須要合乎比例原則。

最高行指出，運彩條例規定未考量經銷商售出運彩時，已將售得價金充入盈餘，且未考慮售出價金還須扣除應發獎金、發行彩券銷管費用後，餘額才屬運彩盈餘，而以劃一方式將售得價金「全額」歸入盈餘，導致經銷商須繳納顯不相當的售得價金總額，已逾越人民合理負擔的範圍，嚴重侵害人民財產權，違反比例原則。

最高行認為，基於合憲性考量，在經銷商已全額繳交售得價金全額的情況下，運彩規定關於「應將與售得價金同額之款項」歸入盈餘，應解釋為「應將與售得價金之上訴人所收取銷管費用同額款項」歸入盈餘，才沒有違背比例原則。

最高行計算應繳納的款項為彩券行收取的銷管費用，也就是佣金49萬0690元，及應歸入獎金466萬9200元，合計共515萬9890元，廢棄一審判決，自為改判處分命彩券行繳納金額逾515萬9890元歸入運彩盈餘部分撤銷，其餘上訴駁回。

運動彩券示意圖。圖並非當事店家，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
運動彩券示意圖。圖並非當事店家，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

彩券 彩券行 運動部

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