「行賄筆記」曝核二廠集體貪汙800萬…3官員羈押禁見 案情延燒

台電核二廠前廠長曾文煌向廣承公司收賄遭起訴，台北地檢署追查，曾文煌與現任副廠長陳聰德共5官員，另在「移動式冷卻系統」4件採購案中，集體向廠商收賄，金額超過800萬，檢方昨天搜索約談9名官商到案，訊後依貪汙罪聲押禁見曾文煌、陳聰德與台電配修組課長朱景宏，法院認3人有串滅證之虞裁准羈押。

同案約談廣承公司負責人郝致衡充當白手套行賄，檢方諭令500萬交保、限制出境出海；核二廠修配組經理劉水苔50萬交保；修配組課長宋俞30萬交保；竑柏實業公司負責人郭建佑、培盟精密公司董事施光亮、復動公司經理楊泓儒均請回。

核二廠2024年發包「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄40萬元現金，檢廉獲報前往曾男位於基隆住處搜索，在天花板搜出250萬現金，曾男因此遭羈押，去年被檢方起訴。

由於郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，檢廉當時在郝男處所，意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面紀錄的該筆被抄出的250萬賄款，而是曾文煌、陳聰德、劉水苔、朱景宏與宋俞另涉及4件標案收賄的金額，由於行收賄時間、地點與金額相當明確，又稱為「死亡筆記本」。

檢廉追查，2018至2019年間，竑柏實業得標「移動式冷卻系統」標案；培盟精密得標「外波紋管軸封檢修工程」標案；廣承公司得標「管閥備品」標案；復動公司得標電動閥馬達」標案。

據調查，業者都是具有高度專業的廠商，但為求履約時不被刁難，順利完成驗收，透過郝致衡居間行賄，有時也會轉帳至官員帳戶，其中「移動式冷卻系統」決標金8千萬元，行賄金額也最多，共有曾文煌、陳聰德及朱景宏3名官員收賄，金額逾800萬，光是朱景宏就收賄400萬、陳聰德收賄200餘萬、曾文煌100餘萬。

核二廠前廠長曾文煌涉貪遭羈押禁見。記者張宏業／攝影

核二廠修配組前課長朱景宏涉貪遭羈押禁見。記者胡經周／攝影