快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

辦貸款違法私收代書佣金 13銀行60名行員交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

國內13家銀行共60名基層行員，涉嫌利用承辦不動產貸款案時，收受某代書所開設的地政士事務所佣金，新北地檢署昨依涉犯銀行法收受不正利益罪嫌，針對涉案行員、代書及事務所員工共71人發動搜索、約談，訊後依所收佣金多寡，諭知以2萬至17萬元交保。

據了解，檢方上個月因偵辦涉案代書涉及的另起案件，自相關人士通聯紀錄中，發現該名代書涉嫌利用與各銀行基層行員辦理不動產貸款的機會，私下回饋承辦行員佣金，每件自數千元至數萬元不等。

檢方初步了解，上述私下收受佣金情事，屬行員與代書間的個人行為，昨天是直接約談涉案行員及事務所員工，並無搜索任何一家銀行。至於背後是否有高人指點？或組織、集體性的犯罪？尚待檢方進一步調查釐清。

目前檢方將全案朝向涉犯銀行法第35條「銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益」罪嫌偵辦，違者依法可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科500萬元以下罰金。

國內13家銀行共60名基層行員，涉嫌利用承辦不動產貸款案時，收受某代書所開設的地政士事務所佣金，新北地檢署昨針對涉案行員、代書及事務所員工共71人發動搜索、約談，訊後各以2萬至17萬元交保。圖／聯合報系資料照片
國內13家銀行共60名基層行員，涉嫌利用承辦不動產貸款案時，收受某代書所開設的地政士事務所佣金，新北地檢署昨針對涉案行員、代書及事務所員工共71人發動搜索、約談，訊後各以2萬至17萬元交保。圖／聯合報系資料照片

銀行法

延伸閱讀

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

核二廠又傳出貪汙收賄 檢廉兵分28路搜索、約談9人到案

核二前廠長涉收賄案外案 檢廉搜索、約談9人

全台首例！高科大2教授賣學位 貪汙罪重判

相關新聞

義大利橄欖粕油改標「日本頂級橄欖油」 父子3人狂撈逾2000萬

陳姓男子及其2名兒子透過2家家族經營的公司進口義大利橄欖粕油，改貼「日本一番頂級橄欖油」等產品標示對外販售，獲利逾2000萬元，檢警日前搜索約談相關人員，清查認定陳姓父子3人及2家法人涉嫌食品安全衛生管理法等罪，偵結起訴。

辦貸款違法私收代書佣金　13銀行60名行員交保

國內13家銀行共60名基層行員，涉嫌利用承辦不動產貸款案時，收受某代書所開設的地政士事務所佣金，新北地檢署昨依涉犯銀行法收受不正利益罪嫌，針對涉案行員、代書及事務所員工共71人發動搜索、約談，訊後依所收佣金多寡，諭知以2萬至17萬元交保。

民雄成嘉縣選戰風向球 嘉檢嚴防賄選滲透

嘉義地檢署今天前往民雄分局召開查賄座談會，看似例行性選舉查察工作，實際上也反映出嘉義縣年底九合一選舉的政治熱區已逐漸浮上檯面。隨著縣議員席次調整、部分鄉鎮首長交棒及地方派系重新布局，民雄、大林、新港、溪口及梅山等地已成為檢警調高度關注的選戰焦點。

嘉市警偵查隊分隊長涉包庇賭電玩遭收押 不服抗告遭駁回

嘉市警局第一警分局偵查隊何姓分隊長涉嫌包庇轄內連鎖電子遊藝場，涉犯洩密及貪汙收賄等罪遭聲押，嘉義地院裁定羈押禁見，何不服提抗告，台南高分院認他涉嫌重大，財產來源不明金額高達1288萬，且熟悉檢警偵辦流程及技巧，有勾串共犯及湮滅證據之虞，今下午裁定駁回。

受刑人想在花蓮監獄投票...他打行政訴訟爭權益 法院判決敗訴確定

賴姓受刑人要求花蓮縣選舉委員會於前年總統大選時，在監獄設置投票所，讓他能投票被拒絕，他提行政訴訟請求確認花選會有在監獄設置投票所供他行使選舉權的義務，一審判決賴敗訴。案件上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

惡保母劉彩萱姊妹虐死「剴剴」...案件三審審理中 法院裁定延押2個月

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。劉家姊妹羈押期限即將屆滿，台灣高等法院昨開訊問庭後，裁定兩人均延押2個月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。