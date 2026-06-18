辦貸款違法私收代書佣金　13銀行60名行員交保

國內13家銀行共60名基層行員，涉嫌利用承辦不動產貸款案時，收受某代書所開設的地政士事務所佣金，新北地檢署昨依涉犯銀行法收受不正利益罪嫌，針對涉案行員、代書及事務所員工共71人發動搜索、約談，訊後依所收佣金多寡，諭知以2萬至17萬元交保。

據了解，檢方上個月因偵辦涉案代書涉及的另起案件，自相關人士通聯紀錄中，發現該名代書涉嫌利用與各銀行基層行員辦理不動產貸款的機會，私下回饋承辦行員佣金，每件自數千元至數萬元不等。

檢方初步了解，上述私下收受佣金情事，屬行員與代書間的個人行為，昨天是直接約談涉案行員及事務所員工，並無搜索任何一家銀行。至於背後是否有高人指點？或組織、集體性的犯罪？尚待檢方進一步調查釐清。

目前檢方將全案朝向涉犯銀行法第35條「銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益」罪嫌偵辦，違者依法可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科500萬元以下罰金。