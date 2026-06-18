民雄成嘉縣選戰風向球 嘉檢嚴防賄選滲透

嘉義地檢署今天前往民雄分局召開查賄座談會，看似例行性選舉查察工作，實際上也反映出嘉義縣年底九合一選舉的政治熱區已逐漸浮上檯面。隨著縣議員席次調整、部分鄉鎮首長交棒及地方派系重新布局，民雄、大林、新港、溪口及梅山等地已成為檢警調高度關注的選戰焦點。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率領檢察官團隊前往民雄分局，與警察、調查、移民及政風單位召開妨害選舉查察分區座談會。會中除要求嚴查現金買票、假借名義送禮、旅遊招待等傳統賄選手法，也特別將幽靈人口、AI深偽假訊息、地下賭盤及境外勢力介選列為重點查察項目。

民雄鄉人口數居嘉義縣之冠，向來被視為縣內政治風向球。上屆鄉長選舉由國民黨籍林于玲勝出，不僅成為民雄鄉首位女性鄉長，也讓民雄成為全縣18鄉鎮市中唯一由國民黨執政的鄉鎮。年底選舉，民進黨已由鄉民代表陳琮貽投入挑戰，藍綠對決態勢提前成形。

除了鄉長選舉，縣議員席次調整更牽動地方政治版圖。因人口成長，第2選區民雄鄉、新港鄉議員席次由7席增為8席，吸引更多政治人物投入布局，競爭將比往年更加激烈；相較之下，第3選區大林鎮、溪口鄉及梅山鄉則因人口減少，由5席減為4席，現任議員連任壓力同步升高。

地方首長選情同樣受到關注。大林鎮長許有疆獲民進黨提名爭取連任；梅山鄉長林俊謀任期屆滿後，由鄉公所祕書吳福仁接棒參選，將與國民黨籍議員陳信文形成藍綠對決。溪口鄉方面，民進黨籍議員劉雅文宣布轉戰鄉長，除面對無黨籍蘇俊榮挑戰外，退休教師王梅蜂也積極備戰，選情呈現多方競逐態勢。

相對之下，新港鄉長葉孟龍尋求連任，目前尚未出現具指標性的挑戰者，地方人士評估同額競選的可能性不低。

另民雄鄉北斗村因人口增加，拆分出新山村，新設行政區也意味基層村長選舉與地方組織重新洗牌。檢方認為，席次增減、選區重整及地方派系角力交錯下，民雄分局轄區已成為年底選舉查賄工作的重點區域，因此提前整合檢警調能量，希望在選戰升溫前建立查察網絡，防堵賄選及不法介選行為介入。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（中）上午率主任檢察官陳靜慧（右）、姜智仁（左）等人，前往民雄分局召開妨害選舉查察分區座談會，宣示嚴正執法、強力查賄之決心。圖／嘉義地檢署提供