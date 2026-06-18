竹縣湖口鄉等地深夜競速飆車案 18人遭起訴

新竹縣湖口鄉等地日前出現深夜競速飆車，新竹地檢署今天表示，查出改裝機車業者、接送人員及飆車者等共18人涉案，依公共危險等罪嫌起訴，分別建請法院量處7個月至1年2月不等徒刑。

新竹地檢署今天提供起訴書指出，新竹縣湖口鄉省道台1線、八德路3段往楊梅方向等路段，日前出現競速飆車，甚至蛇行、占用車道競速，影響交通及安全，共有18人涉案。

檢方表示，其中，鄭男經營改裝機車行，涉嫌與張男非法改裝競速機車，並以每輛新台幣10萬至20多萬元價格出售牟利，提供飆車者競速使用，助長非法飆車歪風。

檢方說，還有徐姓男子、陳姓男子等3人涉嫌駕車搭載彭姓騎士前往現場參與競速，事後再協助載離現場，增加警方查緝困難，涉案情節重大。

檢方指出，其餘14名飆車者相互號召、糾眾參與非法競速，多於深夜時段以時速逾100公里高速行駛，危害公共安全。

檢方表示，飆車行為是無視他人使用公眾道路的權利，妨害一般社會大眾的居住安寧與公共安全。此案偵結，依違反公共危險罪嫌起訴18人，並分別建請新竹地方法院量處7個月到1年2月不等徒刑。