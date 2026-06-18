碧潭溺殺2女兒...陸配法庭哭訴婆媳問題「洗衣不能開空調」 想搬家也遭拒

簡姓陸配與婆家爭執後，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區溺死，一審國民法官庭依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑16年6月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，簡女崩潰泣訴與公婆的爭吵，包括洗衣服不能開空調、小孩寫作業不能開燈和風扇、肥皂不能用濕，她曾和丈夫提過搬出來住卻被拒絕。

簡女原在大陸經營公司，小孩也在大陸生活，之後因疫情轉做紋繡，卻因故與合夥人爭執，對方持高腳杯砸瞎簡女的左眼，讓她失去經濟來源，只能與丈夫搬回台灣和公婆同住。

2024年7月2日上午10時許，簡女與白姓丈夫、公婆發生爭吵，她從新北市中和區帶2名女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡婦以拍照為由，牽女兒下水再將手放開，2名女兒被水流沖走，簡女自行游回岸邊，警消尋獲姊妹時已無生命跡象。

一審國民法官庭認為簡女自首，考量她利用信任使2個女兒下水，女兒因不諳水性及身高不足而溺斃，害得家庭破裂，犯行重大，審酌她左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高，判處16年6月刑。

高院今開庭，審判長問及與公婆為何事爭執，簡女情緒崩潰痛哭，泣訴公婆對於生活細節要求苛刻，她被限制炒菜做飯的方式、水果要用特定的水清洗、洗衣服不可以開空調、小孩寫作業不能開燈和風扇、洗手肥皂不可以用濕、廁所墊子不能移走。

簡女說，她有和丈夫說能不能搬出去住，但老公說台灣法律允許可以住在公婆的房子，不想搬家。她說「我覺得只要搬出去就不會有這些衝突」，公婆年紀大，有他們的生活方式，「是我們對不起他們，打擾他們的生活」，她有努力去做，也認為有距離會比較好。

被問及為何要帶走小孩，簡女則回應自己沒有報復之心，不知道為什麼，走著走著就走到死胡同裡面。白姓丈夫的律師則指出，一方是配偶，一方是親生子女，他尊重檢察官上訴，也尊重一審國民法官的判決，希望維持原審刑度。

檢察官則說，案發當天，簡女曾拉住女兒的手又放開，讓大女兒沉入水中；小女兒則一度爬上岸邊，簡女卻誘使妹妹在進入水中，理由是要救姊姊，認為簡女是基於2個殺人犯意，應分論併罰，請合議庭依法判決。