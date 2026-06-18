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不法獲利21.6億 台南學甲爐碴案將宣判 藍軍籲重判

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南學甲爐渣案起訴近4年半終於將在6月26日宣判，台南市議會國民黨團今舉行記者會呼籲請法官依法從重量刑。記者吳淑玲／攝影
台南學甲爐渣案起訴近4年半終於將在6月26日宣判，台南市議會國民黨團今舉行記者會呼籲請法官依法從重量刑。記者吳淑玲／攝影

台南市明祥馨涉嫌在學甲地區、非法掩埋67萬9千多公噸爐碴、獲利至少21億6千多萬，檢方依違「反廢棄物清理法」起訴郭再欽等8人，起訴4年半將在6月26日宣判，台南市議會國民黨團今呼籲，請法官正視民進黨前中執委郭再欽等非法掩埋爐渣等事業廢棄物，破壞好山好水，籲請法官依法從重量刑，以杜絕令人深惡的金權結構。

國民黨團指出，依據起訴內容表示，本案涉案期間為2011年4月至2015年9月間，郭再欽涉嫌將大量電弧爐爐碴以合法再利用名義，實際非法填埋於農地、工業用地及國有土地，由台南地方檢察署依廢棄物清理法第46條非法清理、處理及棄置廢棄物等罪嫌提起公訴，並認不法所得達21.6億元。

國民黨團議員指出，檢察官經詳細調查後認定，郭再欽等為掩飾非法掩埋爐渣之犯行，刻意填埋1、2公尺至7、8公尺，且量體龐大達68萬公噸(含明祥馨2場、全程興公司、農地及國有土地)，遠逾合法工程規範，經經濟部工業局及環保署南區督察大隊會同查核後認定，掩埋於全程興業公司的爐渣於造成吸水後膨脹、鋪面隆起龜裂、牆柱接觸處斷裂，已危及結構安全，顯見郭再欽等人掩埋爐渣等事業廢棄物，並非經加工處理後的合格「產品」。

國民黨團議員指出，郭再欽等犯罪集團涉案期間長達4年，處理的爐渣數量極大，嚴重破壞農、工及國有土地，且輸運計畫縝密，絕非偶一為之犯罪行為；且犯罪迄今，對於非法掩埋之爐渣，尚未完全清理完畢，且郭再欽本人帳戶脫產至僅餘120萬元，根本無誠意負擔清運費用，竟仍向法院聲請解除不動產的扣押禁令，顯然欲規避應負的法律責任，請法官審酌從重量刑。

台南學甲爐渣案起訴近4年半終於將在6月26日宣判，台南市議會國民黨團今舉行記者會呼籲請法官依法從重量刑。記者吳淑玲／攝影
台南學甲爐渣案起訴近4年半終於將在6月26日宣判，台南市議會國民黨團今舉行記者會呼籲請法官依法從重量刑。記者吳淑玲／攝影

台南 郭再欽 廢棄物 爐渣

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