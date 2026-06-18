出包讓判刑30年定讞的鍾文智棄保潛逃 法官：我有檢討思維盲點

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑30年5月定讞，棄保一億潛逃。台灣高等法院法官陳勇松未延長科技設備監控，且以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，被司法院移送懲戒，監察院也彈劾。職務法庭今開庭，陳勇松說案件發生之後，有檢討自身思維的盲點；合議庭定7月9日宣判。

鍾文智案最高法院去年3月12日判決定讞，鍾即失聯潛逃，才被發現高院早在前年10月14日，即未延長鍾的電子手環監控，去年3月28日才補「略式裁定」。當時合議庭以「審理單」代替裁定鍾加保2000萬元及不延長科技監控，陳勇松未將裁定宣示或送達，僅由書記官以電話單方告知辯護人辦理加保，又發現書記官製作詢問檢察官意見的公務電話查詢紀錄表內容不完整，指示書記官重製並直接抽換。

法評會認為陳勇松違反刑事訴訟規定，不當增補審理單及指示書記官抽換公務電話紀錄表，還未依規定宣示或送達裁定正本，決議應送職務法庭，建議罰俸10個月。

職務法庭今開庭，陳勇松指出，鍾文智案與棄保潛逃要犯朱國榮、徐少東案不同，他認為朱、徐案件是要做具保與否的「積極處分」，而鍾案是要腦率是否延長科控，而鍾科控期滿處分是當然消滅的「消極處分」，本就不用裁定才消滅，加保2000萬的性質則是「前提條件」，也應不用裁定。

陳勇松也說，他的想法有詢問高院學長、姐，但沒有獲得解答，他也在案發後有檢討自身思維的盲點。他解釋案發過程指出，前年10月9日開訊問庭，因律師開庭前一天才遞狀，他尚未看到，因此才未當庭宣示，而諭知待合議庭評議後決定。

陳說，審判長邱忠義曾表示自身研究過TDR而有不同見解，邱因和最高法院承辦鍾案法官為同期同學，邱問過對方案件不會那麼快結案，再加上鍾已有8000萬元保證金，並有醫院證明診斷鍾有皮膚病，必須接受儀器照光治療，合議庭最終決定不延長科技監控。

陳勇松指出，決定不延長之後，邱忠義說「不然加保2000萬好了」，並詢問過檢辯雙方意見後，合議庭才決議加保但不延長科控。去年3月12日最高法院判決確定，鍾文智就逃亡，3月13、14日適逢高院員工旅遊，他人在南投，因此後續都交由邱忠義處理，邱也有引起外界反彈的發言。

陳勇松說，他回台北之後，邱忠義表示新聞鬧的很大，指示他寫檢討報告，並將報告上傳三人合議庭的LINE群組，邱和陪席法官蔡羽玄都知道，還說他「寫超好」，但蔡被調查時卻稱不知情，「我要不客氣的說，與事實過程不符」。

監察院則認為陳的供詞均為卸責之詞，司法院也指陳違反刑事訴訟法、法官法、法官倫理規範等，並違反侵害檢察官的抗告權。職務法庭審判長問及如有懲戒必要，認為應如何判決？陳勇松則說，沒有意見，建請法院依公正公平、比例原則審酌。