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「可以不要再打呼了嗎？」 男大生暴怒朝室友丟擲斧頭 下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院指出，張男甫滿18歲，念其因短於思慮而觸法，且犯後於審理時坦承犯行，已與告訴人成立調解，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院指出，張男甫滿18歲，念其因短於思慮而觸法，且犯後於審理時坦承犯行，已與告訴人成立調解，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，緩刑2年。圖／本報資料照

張姓男大生去年11月13日清晨不滿同寢室蔡姓室友打呼聲，吵得睡不著覺，怒吼「可以不要再打呼了嗎？」，還朝其上鋪下方鐵梯丟擲斧頭，蔡被嚇醒外隔日立即搬離。張當庭道歉並與室友達成調解，法官考量他剛滿18歲短於思慮而觸法，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，緩刑2年。

檢方起訴，張與蔡為學生宿舍同寢室室友關係，因生活糾紛而生嫌隙，張於去年11月13日清晨4時許在寢室內，丟擲斧頭至蔡就寢上舖下方鐵梯，並表示：「可以不要再打呼了嗎？」等語，致蔡驚醒後心生畏懼，足生危害其安全。 

張坦承，當時丟擲斧頭至蔡就寢上舖下方鐵梯，蔡隔日即搬離該寢室。但他否認恐嚇犯行。事後他與室友成立調解，並已履行完畢。

台南地院審酌，張、蔡為同寢室友關係，因同住生活糾紛引生嫌隙，竟丟擲斧頭恐嚇蔡，致蔡心生畏懼，顯見張欠缺尊重他人觀念，所為很不應該。惟念及張犯後終能坦承犯行，且與蔡成立調解，並已履行完畢，又於審理時當庭向蔡致歉，蔡也當庭表示願意原諒張，希望法院判處張緩刑。

法官認為，張甫滿18歲，念其因短於思慮而觸法，且犯後於審理時坦承犯行，已與告訴人成立調解，並已履行完畢，告訴人也當庭表示願意原諒他，希望法院判處他緩刑，法官認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，緩刑2年，以勵自新。

恐嚇 室友

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