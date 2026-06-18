高雄女騎車闖紅燈被開單！折返「衝撞員警」還大鬧派出所

高雄劉姓女子今年3月14日下午因連續違規紅燈轉彎遭員警攔停開單 ，未料劉女惱羞成怒，不但拒簽罰單，更一度騎車折返「加速衝撞」執勤警員 ；被捕後仍毫無悔意，不僅踹碎警車玻璃，還大鬧派出所，高雄地檢署偵結後，今依妨害公務、傷害等罪嫌起訴劉女 。

檢警調查，今年3月14日下午1時20分許，劉女騎乘機車行經鳳山區鳳松路與鳳誠路口時違規紅燈左轉，隨後又在北忠街與經武路口紅燈右轉，連續違規行徑被員警當場攔下舉發 。

不料，劉女見員警開單竟理智斷線，先是拒絕簽收舉發通知書，騎車駛離一小段距離後，隨即調轉車頭，朝正在路邊處理公務的曾姓員警迎面衝撞，所幸員警反應迅速躲開，才沒受傷。

警方依妨害公務現行犯逮捕劉女，劉女展開激烈反抗，不僅與員警拉扯推擠，更伸出左手狠狠戳向曾姓員警的左側臉頰，造成曾姓員警右手及左臉多處擦挫傷，被押上警備車後，劉女竟還在車內大發雷霆，狂抬雙腳猛踹警車內的透明擋板，當場將擋板踹至斷裂破損 。

被帶回派出所後劉女仍不罷休，負責戒護的吳姓員警為她更換械具時，劉女再度伸出悍手，當場抓傷吳姓員警的左前臂，造成其左前臂挫傷，最後被依傷害、妨害公務等罪嫌移送法辦。

雄檢認為，劉女僅因交通違規受罰，便連續對多名執法人員施加強暴，嚴重藐視國家公權力，依妨害公務、傷害、損壞公物等4項罪嫌提起公訴。