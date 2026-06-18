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義大利橄欖粕油改標「日本頂級橄欖油」 父子3人狂撈逾2000萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

陳姓男子及其2名兒子透過2家家族經營的公司進口義大利橄欖粕油，改貼「日本一番頂級橄欖油」等產品標示對外販售，獲利逾2000萬元，檢警日前搜索約談相關人員，清查認定陳姓父子3人及2家法人涉嫌食品安全衛生管理法等罪，偵結起訴。

檢警調查，陳姓父子3人2024年10月起透過家族經營的2家公司進口含銅葉綠素的義大利橄欖粕油，改貼「日本一番純橄欖油」、「日本一番頂級橄欖油」等產品標示，重新分裝為1公升瓶裝，藉2家公司名義供應給不知情通路商對外販售，獲利2023萬3759元。

依我國國家標準CNS4837規定，食用橄欖油及橄欖粕油分為初榨橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油5類，不同種類橄欖油應據實標示品名、原料及產地；另「銅葉綠素」未經中央主管機關許可，不得添加於食用油品。

士林地檢署檢察官獲報後指揮警政署保安警察第七總隊警方偵辦，今年1月會同食藥署、心北市政府衛生局突襲搜索2家公司、倉庫、相關人員住處等，約談陳姓父子3人，訊後分別令100萬、50萬、30萬元交保。

檢方調查後認定，陳姓父子3人涉嫌食品安全衛生管理法「販賣攙偽假冒產品」、「販賣添加未經許可添加物產品」及刑法「販賣虛偽標記商品」等罪，2家法人依食品安全衛生管理法論處，偵結依法起訴，向法院聲請扣押不法所得2023萬3759元獲准，已聲請宣告沒收及追徵。

檢方表示，此案相關產品流入市面，消費者因不實標示而誤信為日本進口高品質橄欖油，足以影響消費判斷及選擇，破壞食品標示制度及市場交易秩序。食品安全攸關國民健康與消費者權益，檢方對於任何攙偽、假冒或不實標示食品等犯行，將積極查辦、從嚴追訴，透過沒收制度徹底剝奪犯罪所得。

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