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假釋老翁「單戀」遭拒...發現她交男友狠殺奪命 二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
男子陳明福不滿愛戀的閻姓女子交男友，2023年12月2日清晨6點半前往女方固定行經路線堵人，見閻女現身，陳尾隨並朝女方猛刺多刀，閻女送醫急救2天後不治。圖／聯合報系資料照片
男子陳明福不滿愛戀的閻姓女子交男友，2023年12月2日清晨6點半前往女方固定行經路線堵人，見閻女現身，陳尾隨並朝女方猛刺多刀，閻女送醫急救2天後不治。圖／聯合報系資料照片

男子陳明福不滿愛戀的閻姓女子交男友，3年前赴女方固定行經路線堵人，並拿刀猛刺多刀，閻女送醫急救2天後不治。一審國民法官庭依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身。陳與檢察官皆上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

陳明福（71歲）未婚、國小肄業，曾從事小吃、工地粗工等工作。陳2003年因犯準強盜致人於死罪，被判處無期徒刑確定，同年10月31日入監執行，2021年9月22日假釋出監，而閻女是陳害死的第二條人命。

陳因被人力派遣公司派至工地工作，結識同為派遣人員並在同地工作的閻女，因長時間相處，陳對閻女產生好感並積極追求，但閻女無意且拒接電話。

陳發現閻女結交耿姓男友，認為自己「一直付出」卻換來冷漠回應，事發當天穿上寫有「北市義交」的黃色風衣隱匿身分，2023年12月2日清晨6點半前往女方固定行經路線堵人，並尾隨閻女身後，沒說一句話就砍人。閻女因左胸、左大腿、右腹及右腰銳器傷，左胸損傷及大量出血而死亡。

一審新北地院國民法官庭認為，陳明福過往犯行多，且有「升級」趨勢，卻仍認為自己原本只是要給閻女教訓，是對方一直拉扯包包，逼不得已才需要持刀割斷背帶，講話不老實。

一審指出，案發時陳仍在假釋期間，且在心理衡鑑期間，還與周圍法警口角，甚至有肢體衝突，認為他社會復歸可能性低，判處無期徒刑。被害家屬認為量刑過輕，陳明福則認為量刑過重，皆上訴。

高院指出，一審已審酌刑法第57條規定的各種情狀，並詳述科刑依據及理由，沒有違背罪刑相當原則、比例原則，也無顯失公平，應維持原審判決。

再者，檢察官在一審量刑辯論時具體求處無期徒刑，高院認為陳所為不適用憲法法庭死刑判決所稱「犯罪情節最嚴重」的例示判斷標準，而認定一審判決無科刑違誤，檢察官和陳上訴均無理由。

台灣高等法院 殺人

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