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發文稱王美惠是小三、江熙哲持槍介入選舉 議員林煒軒助理判刑3月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
立委王美惠。圖／聯合報系資料照片
立委王美惠。圖／聯合報系資料照片

嘉義市議員林煒軒助理李冠霖3年於網路發文指摘立委王美惠小三、議員黃敏修是地下錢莊、前議員江熙哲持槍恐嚇介入大選等語，一審無罪，二審逆轉依加重誹謗罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李冠霖2023年9月20日晚間8時32分許，在PTT公開發表「嘉義市信賴之友會江熙哲，持槍介入大選」為標題的文章，指摘王美惠為江熙哲的小三，江持槍恐嚇介入議長選舉、多次持槍恐嚇民進黨5位議員、犯下多起持槍暴力恐嚇，被法院判決褫奪公權。

李也指黃敏修是地下錢莊，準備5000萬元參選議長選舉，也曾拿1000萬元給王美惠參選議員等，文章附上江熙哲的圖片，並將圖片中江的雙手大拇指加以模糊化，暗指江有持槍情事，並加上「以槍枝威脅恐嚇」文字。

李坦承發文，但否認犯行，供稱內容都有經過查證，他有盡到查證的事實及義務，消息是來自林煒軒、證人及其他在地方的人士，這他們都有親耳親聞，「我沒有罪」，一審判決李無罪。

檢方上訴，二審審理期間，李的律師指出文章經過查證，內容也是嘉義地方人士眾所周知之事，且文章指摘對象是嘉義政壇有影響力政治人物，屬可受公評之事、高價值的政治性言論，應受高程度的保障，不應予以處罰。

二審認為，李意圖散布於眾，當知本案關涉政治人物個人名譽牽涉形象及支持度甚大，若非客觀上具相當實證，應謹慎自身言談內容，但李未經審慎查證或以變造圖片方式，率爾發表貶損王美惠等3人人格、名譽與社會評價文章內容。

二審指出，李否認犯行，不知審視己非，徒以言論涉及公共利益及具政治熱誠為辯，依加重誹謗罪判李3月徒刑，可易科罰金。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

嘉義市議員林煒軒。圖／聯合報系資料照片
嘉義市議員林煒軒。圖／聯合報系資料照片

王美惠 小三 林煒軒 江熙哲 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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