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2劫匪一搭一唱搶走銀樓百萬黃金 同夥演技太差被員警識破

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
銀樓遇搶的5兩金條，價值近百萬元。記者張議晨／翻攝
銀樓遇搶的5兩金條，價值近百萬元。記者張議晨／翻攝

陳姓、雷姓男子缺錢花用，今年2月3日下午5時許，兩人先後到三民區某間銀樓，由雷扮演劫匪搶走價值近百萬元的5兩重金條逃逸，陳男為掩人耳目，陪同老闆上前追捕，不過因演技太差被警方識破，高雄地院法官依共同搶奪罪判兩人各9月徒刑。

判決指出，今年2月3日下午5點多，陳男先假裝成一般顧客進入三民區某銀樓，拿著墜子向老闆佯稱要配金項鍊，隨後雷男也跟著進入店內，開口便指名要購買5兩重、市值高達97萬元的黃金金條。

老闆隨後將金條放上櫃台，陳男稱「下次再來買」，請老闆幫他開門，老闆不疑有他，按下中控鎖讓陳男推門離開，當時雷男看準時機，趁銀樓大門敞開時抓走櫃檯上價值97萬元的金條轉身奪門而逃。

陳男一看到雷男逃跑，一邊大喊抓賊、一邊陪著銀樓老闆衝出店外協助抓捕雷男，見同夥順利逃脫後，陳男還若無其事地陪同驚魂未定的老闆回到銀樓，並留下來陪同老闆向警方報案、協助調查。

警方到場處理時，發現陳男言詞閃爍、神情異常，請陳男給員警查看其隨身攜帶的手機，當場發現陳男與雷男早有密謀搶劫、分工的對話訊息截圖，當場戳破他的面具，但陳仍堅稱未參與搶劫。

雷男雖然成功逃逸，但隔天上午就被警方抓捕到案，警方並在三民區寧夏街民族社區一處樓梯縫裡，起回雷男藏放的金條，帶回雷男後，陳男才承認涉案。

高雄地方法院審理時，法官審酌陳、雷兩人不思正途，竟搶奪他人財物，目無法紀，且至今尚未與銀樓老闆達成和解或賠償損失，考量兩人犯後坦承犯行，且高達97萬元的黃金金條已全數物歸原主，依共同搶奪罪各判兩人徒刑9月，可上訴。

銀樓 黃金 搶劫

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