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女友趴引擎蓋阻酒駕！她加速急停將人甩飛撞地致死判關15年定讞
林姓女房仲前年與同事到宜蘭遊玩，帶張姓女伴侶同行，張女欲酒駕，林女以肉身趴在車輛引擎蓋上勸阻，被甩飛後重摔地面傷重慘死，一、二審國民法官庭依傷害致死罪判張女15年徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
張女（41歲）從事冷凍麵團食品工作，與林女相識約20年，2022年開始交往並同居。林女在桃園擔任房仲，她和6、7名同事到宜蘭遊玩，也帶上張女。前年10月9日傍晚6點多，一行人在礁溪鄉茅埔六路一處民宿喝完酒，張女因要移車，林女反對酒駕，兩人爭執後張女坐上汽車並發動，林女則趴上引擎蓋，意圖阻止。
張女踩下油門加速駛出，期間林女雖一度掉落，仍起身再次趴臥在引擎蓋上，持續勸阻。張女經過12次催油起步、隨即煞車，見林女仍不願自引擎蓋上下車，乾脆從宜蘭縣礁溪鄉191縣道北上車道33.6K處開始加速，以約50餘公里時速行駛約150至180餘公尺，進而煞車，林女落地，頭部重擊地面。
林女被送醫急救後宣告不治。警方對張女酒測，酒測值達0.68毫克，檢方依殺人罪起訴。宜蘭地院國民法官庭一審審理時，張女不爭執酒駕並導致林女死亡，但主張無殺人及傷害犯意。
法院認為，張女是從民宿遭被害人趴在引擎蓋上，駕車上路時開始著手傷害行為，同時張女也屬「開始酒醉駕車」，犯酒後不能安全駕駛罪與傷害罪，應依刑責較重的傷害致死罪處斷。
另外，張女貪杯，但喝完酒常有斷片的情形，曾有酒駕被判刑3月前科，法院認為她不符自首、情堪憫恕條件，一、二審均依傷害致死罪判刑15年。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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