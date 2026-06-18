錢櫃併好樂迪內線交易 好樂迪前董座5人認罪判緩刑

KTV龍頭好樂迪、錢櫃2019年進行股權轉換，消息曝光前，好樂迪前董事長顏瓊章及公司財務、監察人員及錢櫃營運長榮建勳涉嫌買賣2家公司股票，3人獲利、2人虧損，顏虧損1238萬7000元，台北地院審理，今依證券交易法內線交易罪判顏有期徒刑1年，緩刑3年，向公庫繳交20萬元。

榮建勳判有期徒刑10月，緩刑3年，服義務勞務60小時，其餘3名被告各判刑10月，均緩刑3年，服義務勞務40至80小時。可上訴。

好樂迪與錢櫃有合併意向，2018年12月初，雙方公司董事長決定啟動合併案，2019年1月2日，錢櫃董事長練台生決定併購架購，以錢櫃公司取得好樂迪公司股份的方式進行併購，2家公司各處級主管簽署保密承諾書。

2019年2月22日，好樂迪召開董事會討論股份轉換案，並經全體出席委員決議照案通過，好樂迪隨即上傳公開資開資訊觀測站公告主旨「本公司與錢櫃企業股份有限公司進行股份轉換之重大訊息說明記者會主要內容」、發生緣由「本公司於今日召開董事會決議通過擬與錢檀企業股份有限公司進行股份轉換，使本公司成為錢櫃企業股份有限公司百分之百持股之子公司且終止股票上市案」。

在好樂迪發布重訊前，顏瓊章以名下帳戶賣出錢櫃股票378張，虧損1238萬7000元；好樂迪監察人買進股票擬制性獲利5萬8547元；好樂迪財務經理擬制性獲利1萬5131元；好樂迪財務專員買進股票獲利3819元；榮建勳賣出錢櫃股票虧損2萬2000元。

檢方偵查認為，顏瓊章5人涉犯證券交易法內線交易罪，起訴考量5人全都坦承犯行，有獲利3人也繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。