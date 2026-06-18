金門軍人回台和妻子相聚 大吵竟勒斃她…伴屍3天投案

邱姓軍人在金門服役期間，放假回台和陳姓妻子相聚時發生口角，一氣之下竟然勒斃陳，邱伴屍3天後警方投案才曝光，台中地檢署依家暴殺人罪嫌起訴邱男，全案將由國民法官審理。

檢警調查，邱男（24歲）和陳姓妻子2023年8月結婚；邱2月13日13時許，休假自金門返回台灣後，當天傍晚5點多和陳女在台中北區中清路租屋處。

直到2月16日晚上10點多，邱、陳因故發生爭執、扭打，邱激動下竟自陳後方將她抱住並推倒趴臥在地上，邱再以右手臂自陳背後勒住她脖子、加壓固定。

陳女因頸部受壓迫窒息死亡，邱男直至2月19日中午11時20分，才到第二分局立人派出所報案，警方到場發現陳女陳屍租屋處，倒臥於臥室廁所前。

檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴邱，全案將由國民法官審理。

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