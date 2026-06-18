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橄欖粕油假冒橄欖油販售 2食品公司3被告遭訴

中央社／ 台北18日電
橄欖油示意圖。圖/取材自Pixabay
橄欖油示意圖。圖/取材自Pixabay

堡晟、楓緣公司負責人陳姓父子等3人涉嫌自國外引進「橄欖粕油」，假冒「橄欖油」販售給下游廠商，獲利逾2000萬元。士檢今天依違反食品安全衛生管理法起訴2家公司及陳姓父子3人。

檢方指出，依國家標準CNS4837規定，食用橄欖油及橄欖粕油分為初榨橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油5類，不同種類橄欖油應據實標示品名、原料及產地；另「銅葉綠素」未經中央主管機關許可，不得添加於食用油品。

檢方調查，陳姓父子3人分別為堡晟公司、楓緣公司的實際負責人及職員，他們為牟取不法利益，自民國113年10月起，向義大利進口添加「銅葉綠素」的橄欖粕油後，將原應標示為「義大利橄欖粕油」的產品，改貼「日本一番純橄欖油」、「日本一番頂級橄欖油」等與產品內容及產地不符的標示。

檢方查出，陳姓父子3人將這些改標的油重新分裝為1公升瓶裝，再以楓緣公司及堡晟公司名義，供應給不知情的通路商對外販售，藉此獲利2023萬3759元。

士檢今年1月間指揮警政署保安警察第七總隊第三大隊，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，前往2家公司、公司倉庫及涉案人住處等4處搜索，並帶回陳姓父子等3人到案，訊後諭令3人分別以100萬元、50萬元及30萬元交保。

士檢今天偵查終結，依食品安全衛生管理法販賣攙偽假冒、添加未經中央主管機關許可添加物食品及刑法販賣虛偽標記商品等罪嫌起訴陳姓父子3人及堡晟公司、楓緣公司，並聲請沒收犯罪所得2023萬3759元。

橄欖油 中央 食安

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