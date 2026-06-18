快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢書記官洩漏卷證還戲謔評論！留存性影像、應召女子照片個資法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

北檢書記官黎佳鑫涉嫌翻拍偵查卷宗等偵查中秘密資料傳給同樣是北檢書記官，還留下戲謔或輕浮口吻的評論，共計15次，又涉嫌9度拍攝卷證資料內的偷拍性影像照片、應召女子照片，留存觀覽。台北地檢署今偵結，依洩密、無故重置他人性影像罪及個人資料保護法起訴。

黎佳鑫2023年1月起擔任北檢書記官，同年2月在偵查組辦理紀錄業務，北檢今年5月19日發掘本案，隔日啟動行政調查，21日主動簽分他字案指派主任檢察官張靜薰指揮檢察事務官偵辦。

北檢6月1日搜索黎姓書記官住所及辦公位置，檢察官複訊後依個人資料保護法違法蒐集、利用個人資料及刑法公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，諭知10萬元交保。北檢調整黎姓書記官職務至執行科，避免其再接觸偵查中卷證，全案今偵結起訴，下午召開考績會追究行政責任。

起訴指出，2024年3月19日至同年7月23日，黎姓書記官在北檢5樓書記官辦公室收案卷、整卷之際，共計8次用手機翻拍警察移送的筆錄、報告書、照片，或在開庭時依檢察官指示用手機拍攝當事人的手機畫面，並將當事人個資、偵查應秘密文書或照片，用LINE傳給與偵查案件無關的北檢書記官同事，還用「戲謔或輕浮口吻」寫下評論。

檢方查出，2024年9月6日至同年5月26日，黎姓書記官共7次利用處理偵查案卷，用手機拍攝北檢案管系統、當事人筆錄、數位卷證應用系統、刑事告訴暨聲請調查證據狀、基隆地檢署偵查卷卷面及北檢公文後，一樣用「戲謔或輕浮口吻」評論，用LINE傳給北檢行政科室的書記官。

檢方追查，2024年8月16日至2026年1月13日，黎姓書記官共計9次，以手機拍攝經辦案件內被害人遭偷拍的性影像照片，及員警查獲的應召女子照片，非法蒐集被害人身體特徵等個資，重製存在自己手機相簿，留存觀覽。

北檢指出，黎姓書記官違反勤務紀律，知法犯法，實屬不該，考量犯後坦承犯行，痛表悔悟，建請量處適當之刑。北檢將持續加強內部勤務紀律宣導與稽核，對於違法人員，從嚴追究責任。

書記官 北檢 檢察官 個資 偷拍

延伸閱讀

北市高中球隊學生陳情霸凌案 2公務員涉洩密罪起訴

核二前廠長涉收賄案外案 檢廉搜索、約談9人

核二廠又傳出貪汙收賄 檢廉兵分28路搜索、約談9人到案

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

相關新聞

飆車不只違規還是刑事犯罪 新湖警掃蕩改裝車集團車行老闆遭羈押

新竹縣湖口、新豐地區深夜改裝車聚集飆車亂象頻傳，新湖分局繼今年3月查獲12名嫌犯、逮捕飆車現行犯後，9日再聯手警局刑大偵二隊發動專案掃蕩，出動30名警力直搗幕後車行，拘提負責人等9人到案，並查扣多部涉案車輛及零件。全案移送法辦後，幕後主嫌王男遭法院裁定羈押禁見，其餘共犯分別以最高3萬元交保或責付。

北檢書記官洩漏卷證戲謔評論 留存性影像、應召女子照片個資法起訴

北檢書記官黎佳鑫涉嫌翻拍偵查卷宗等偵查中秘密資料傳給同樣是北檢書記官，還留下戲謔或輕浮口吻的評論，共計15次，又涉嫌9度拍攝卷證資料內的偷拍性影像照片、應召女子照片，留存觀覽。台北地檢署今偵結，依洩密、無故重置他人性影像罪及個人資料保護法起訴。

20錢「金包銀」假項鍊換純金鍊 台中銀樓損失23萬

陳姓男子拿1條重20.15錢的「銀鍍金」項鍊到銀樓，謊稱是純金鍊要典當，徐姓負責人協議後交付他1條較輕的10.38錢金鍊、補差額9萬6300元，陳期限內未贖回，徐回收鎔金時才驚覺遭騙；法院刑事依詐欺罪判陳4月，民事判他應給付徐23萬3113元，可上訴。

掛腳踏車手把口罩視同「貨物」掉落 駕駛挨罰1萬2千元訴訟被駁回

杜姓男子去年5月間駕駛小貨車，經台86線台南匝道處，遭民眾檢舉車上所載貨物掉落而挨罰1萬2千元，他喊冤掉落物僅是乘客隨身口罩而非載運貨物，法官檢視採證影像確為懸掛在車輛後方車斗載運腳踏車手把上，認掉落物為口罩也有可能阻礙其他駕駛人視線而發生事故風險而駁回。

合議庭訊問強盜殺人案...押票僅1名法官簽名 南投地院羈押裁定被撤銷

南投檢警去年底偵辦殺人棄屍案，經蔡姓男子自首、警方挖出白骨後，又查獲另名陳姓共犯，南投地檢4月依強盜殺人等罪嫌起訴2人，經南投地院裁定收押；台中高分院發現，投院當時是3名法官合議庭裁定，押票上卻僅有受命法官1人印文，該裁定是否合法有疑義，撤銷發回投院。

台中悍女連續大鬧台中地院、攻擊律師 再遭延長羈押2月

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，當眾朝前台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，林一連串脫序行為遭收押；台中地院昨開庭，林又失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院認為她有反覆傷害、恐嚇之虞，裁定自7月2日起延長羈押2月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。