快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車口罩飄落！1原因視同「貨物掉落」 駕駛挨罰1萬2千元訴訟被駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
法官檢視採證影像確為懸掛在車輛後方車斗載運腳踏車手把上，認掉落物為口罩也有可能阻礙其他駕駛人視線而發生事故風險而駁回。圖／讀者提供
法官檢視採證影像確為懸掛在車輛後方車斗載運腳踏車手把上，認掉落物為口罩也有可能阻礙其他駕駛人視線而發生事故風險而駁回。圖／讀者提供

杜姓男子去年5月間駕駛小貨車，經台86線台南匝道處，遭民眾檢舉車上所載貨物掉落而挨罰1萬2千元，他喊冤掉落物僅是乘客隨身口罩而非載運貨物，法官檢視採證影像確為懸掛在車輛後方車斗載運腳踏車手把上，認掉落物為口罩也有可能阻礙其他駕駛人視線而發生事故風險而駁回。

杜主張，道交條例所稱「裝載貨物」應指駕駛人有裝載、固定及運送義務物品，而本案掉落物品僅為乘客隨身口罩，並非駕駛人裝載或運送貨物，若將乘客個人物品也納入，將使規範範圍過度擴張，與立法原意不符。

他說，駕駛有責任確保裝載貨物安全，惟乘客隨身小物，駕駛客觀上難以全面監督與防範，若一律將此責任加諸駕駛，顯然逾越合理注意義務範圍，處罰過重。且本案僅為一枚口罩，對交通安全危險性極低，而原處分卻逕以高額罰鍰及講習處理，顯然與實際危害程度不符，有違比例原則。

台南市府交通局說，經審視舉發機關提供錄影採證畫面，可見杜所駕駛車輛，後方所載腳踏車上口罩於行經該地點時掉落。同時，杜駕駛自用小貨車於「高、快速公路」違反道交條例第30條第1項第2款規定，參酌違反道路交通管理事件統一裁罰基準表，裁處駕駛罰鍰1萬2000元、並應參加道路交通安全講習。

交通局也說，該局並無裁量權限，必須依相關規定法律效果始可作成未逾越母法規定羈束處分，杜稱裁罰過當，容有誤解。

高雄高等行政法院地方庭指出，當庭勘驗採證影像可見，自杜車上掉落口罩原本懸掛於其車輛後方車斗載運腳踏車手把上，並自該腳踏車把手處脫落而飛起掉落至車輛後方地面，足見該掉落物確屬車輛所載運物品無誤。

法官認為，杜並未符合道交條例處理相關規定得僅對其施以勸導，免予舉發要件，因此，交通局依道交條例規定及裁罰基準表，裁罰1萬2000元，依法有據，裁量也符合其裁量基準表所列裁量標準，並無逾越裁量基準或裁量濫用、怠為裁量。且縱使掉落物為口罩，也有可能阻礙其他駕駛視線而造成發生交通事故風險。全案可上訴。

台南 口罩 腳踏車

延伸閱讀

政院修法 毒駕、拒測一律吊銷駕照、沒入車輛

政院明拍板修法！毒駕者吊銷駕照3年、吸毒者預防性吊照 同車者也罰

高價公路車上路第5天 前輪卡進水溝蓋車報銷...中市府判國賠13萬

花蓮警巡邏車停等紅燈竟遭迎面撞 疑貨車駕駛疲勞釀禍

相關新聞

飆車不只違規還是刑事犯罪 新湖警掃蕩改裝車集團車行老闆遭羈押

新竹縣湖口、新豐地區深夜改裝車聚集飆車亂象頻傳，新湖分局繼今年3月查獲12名嫌犯、逮捕飆車現行犯後，9日再聯手警局刑大偵二隊發動專案掃蕩，出動30名警力直搗幕後車行，拘提負責人等9人到案，並查扣多部涉案車輛及零件。全案移送法辦後，幕後主嫌王男遭法院裁定羈押禁見，其餘共犯分別以最高3萬元交保或責付。

北檢書記官洩漏卷證戲謔評論 留存性影像、應召女子照片個資法起訴

北檢書記官黎佳鑫涉嫌翻拍偵查卷宗等偵查中秘密資料傳給同樣是北檢書記官，還留下戲謔或輕浮口吻的評論，共計15次，又涉嫌9度拍攝卷證資料內的偷拍性影像照片、應召女子照片，留存觀覽。台北地檢署今偵結，依洩密、無故重置他人性影像罪及個人資料保護法起訴。

20錢「金包銀」假項鍊換純金鍊 台中銀樓損失23萬

陳姓男子拿1條重20.15錢的「銀鍍金」項鍊到銀樓，謊稱是純金鍊要典當，徐姓負責人協議後交付他1條較輕的10.38錢金鍊、補差額9萬6300元，陳期限內未贖回，徐回收鎔金時才驚覺遭騙；法院刑事依詐欺罪判陳4月，民事判他應給付徐23萬3113元，可上訴。

掛腳踏車手把口罩視同「貨物」掉落 駕駛挨罰1萬2千元訴訟被駁回

杜姓男子去年5月間駕駛小貨車，經台86線台南匝道處，遭民眾檢舉車上所載貨物掉落而挨罰1萬2千元，他喊冤掉落物僅是乘客隨身口罩而非載運貨物，法官檢視採證影像確為懸掛在車輛後方車斗載運腳踏車手把上，認掉落物為口罩也有可能阻礙其他駕駛人視線而發生事故風險而駁回。

合議庭訊問強盜殺人案...押票僅1名法官簽名 南投地院羈押裁定被撤銷

南投檢警去年底偵辦殺人棄屍案，經蔡姓男子自首、警方挖出白骨後，又查獲另名陳姓共犯，南投地檢4月依強盜殺人等罪嫌起訴2人，經南投地院裁定收押；台中高分院發現，投院當時是3名法官合議庭裁定，押票上卻僅有受命法官1人印文，該裁定是否合法有疑義，撤銷發回投院。

台中悍女連續大鬧台中地院、攻擊律師 再遭延長羈押2月

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，當眾朝前台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，林一連串脫序行為遭收押；台中地院昨開庭，林又失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院認為她有反覆傷害、恐嚇之虞，裁定自7月2日起延長羈押2月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。