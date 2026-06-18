合議庭訊問強盜殺人案...押票僅1名法官簽名 南投地院羈押裁定被撤銷

南投檢警去年底偵辦殺人棄屍案，經蔡姓男子自首、警方挖出白骨後，又查獲另名陳姓共犯，南投地檢4月依強盜殺人等罪嫌起訴2人，經南投地院裁定收押；台中高分院發現，投院當時是3名法官合議庭裁定，押票上卻僅有受命法官1人印文，該裁定是否合法有疑義，撤銷發回投院。

全案源於，22歲蔡姓男子2025年12月7日向屏東警方自首，供稱他3年前和南投57歲劉姓婦人有債務關係，談判失敗一時氣憤掐死劉並棄屍山區，將屍體丟棄在南投、彰化交界的139線道路山區，同月14日警方在彰化芬園山區挖出1具白骨。

檢警懷疑蔡男並非單獨行動，12月16日再逮捕其陳姓友人，陳男僅坦承曾陪同到現場，否認共同犯案避重就輕；南投地檢今年4月2日偵結，依強盜殺人等罪嫌起訴蔡、陳，全案將由國民法官審理。

陳男羈押中提抗告，台中高分院查，南投地檢依強盜殺人及毀損、遺棄屍體等罪嫌起訴陳、蔡，4月9日移審後南投地院合議庭裁定羈押3月，並禁止接見、通信。

台中高分院指出，本案是合議庭訊問，完畢後由審判長法官在報到單上批示「蔡、陳均羈押，陳禁止接見通信」，及由合議庭3分官在報到單上簽名，並在押票勾選「得於10日內抗告」，足認本案是由合議庭以法院之裁定為羈押被告決定，而非受命法官的羈押處分。

台中高分院卻發現，南投地院羈押裁定的押票，法官欄僅有受命法官印文，未經審判長、陪席法官簽名或用印，該羈押裁定的法院組織是否合法，似有疑義，撤銷原裁定，發回南投地院。