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台中悍女連續大鬧台中地院、攻擊律師 再遭延長羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院裁定林女自7月2日起延長羈押2月。圖／報系資料照
台中地院裁定林女自7月2日起延長羈押2月。圖／報系資料照

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，當眾朝前台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，林一連串脫序行為遭收押；台中地院昨開庭，林又失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院認為她有反覆傷害、恐嚇之虞，裁定自7月2日起延長羈押2月，可抗告。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，法院一、二審期間，林接連朝弟弟委任的3名女律師當庭辱罵、恐嚇，離開法庭後追打、潑不明液體，台中地院今年4月依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年。

林不收斂，去年11月6日於台中高分院開庭時，又當庭辱罵、揚言殺害律師高肇成；今年2月10日於台中地院開庭期間，誤認到庭旁聽的律師吳中和、侯珮琪是記者，對2人當庭拍照發臉書、恐嚇殺人，3月17日又大鬧中院，當庭對吳賞巴掌，檢方再依恐嚇等5罪嫌起訴她。

林女今年6月6日出庭時情緒穩定、有問必答，表示她全部坦承、認罪。林的辯護律師張焜傑也稱，林在看守所審慎思考也向他稱「不會再做出這種事」，希望和被害3名律師以10萬元交保。

中院昨上午再開庭，審判長李昇蓉詢問林意見，她突改口說「我全部否認」，張焜傑持續溝通下，林仍頻頻搖頭稱「全部不認罪」，甚至轉頭望向坐在告訴人席的吳中和、侯珮琪及高肇成3人，挑釁說「笑得很開心啊，你們。」

林女見吳等3名律師發言期間，不斷插話、打斷發言，完全不理會審判長制止，高呼「我打了全世界、全宇宙律師的巴掌」，又自曝替某酒商洗錢，挑釁稱「跟我求償300億元啦！」

有法警見林女失控開啟密錄器蒐證，她憤怒起身、跳針式頻問「你叫什麼名字」，甚至和法警爆發激烈拉扯，林數度想起身被壓制、揚言要驗傷，現場一度增援到7名法警將她團團圍住。

林女持續大吼、咆哮，音量之大幾乎蓋過告訴人陳述意見聲音，昨在一片混亂下辯論終結，審判長諭知7月22日宣判，林表示要出庭聽宣判。

台中地院指出，林女前後傷害、恐嚇律師等，多次行為都是針對其所涉相關案件律師或旁聽律師，足認有反覆實施之虞。

中院說，上次訊問林女其坦承犯行，昨審理又改口全否認，但卷證、人證均可認其嫌疑重大，且臨也有多次傷害、恐嚇前科，2025年11月至年2026年3月期間，再數次為本案犯行，仍有羈押原因及必要，裁定自2026年7月2日起延長羈押2月。

恐嚇 律師 台中地院

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