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「保釣里長」詐領里鄰建設服務費 涉貪20萬交保 拔腿跑給媒體追
調查局接獲檢舉，指中正區里長夏萬浪透過舉辦里民活動，以假發票、假據詐領里鄰建設服務費，台北地調查處昨天搜索約談夏男到案，台北地檢署訊後依貪汙等罪命夏男20交保；不過，夏男4小時內都沒辦法湊足保金稍，清晨降保為6萬元才離去。
夏萬浪過去是知名保釣人士，他被交保後擔心被媒體拍照，趁媒體將注意力放在核二廠弊案時，腳底抹油，拔腿狂奔跑給媒體追，模樣相當狼狽，與過去面對鏡頭侃侃談保釣理想大不相同。
據了解，夏萬浪早年是媒體記者，是活躍多年的「老保釣」人士，他曾任基隆市漁業發展協會總幹事、中華保釣協會常委理事，經常投身釣魚台的保釣護漁行動、並抗議日本侵權。
檢調追查，夏萬浪涉在2016至2019年間，藉由舉辦里民活動，以不實發票、收據詐領里鄰建設服務經費，不法所得約數萬元。檢察官依貪汙治罪的利用職務詐取財物罪、偽造文書罪，指揮調查局搜索夏男住居所及辦公室2處，查扣手機、帳戶等證物。
夏萬浪服務的中正區網溪里，也是兩岸文化交流的重鎮，他曾在里內打造「釣魚台花園」，積極倡議兩岸民間聯手保釣，沒想到如今涉貪被交保，未來還將面臨漫長官司。
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