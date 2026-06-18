台電核二廠爆集體收賄 正副廠長5官員涉貪移送北檢

台電核二廠前廠長曾文煌向廣承公司等廠商收賄遭起訴，台北地檢署又查出，曾文煌與現任副廠長陳聰德等5人，另在「電動閥馬達」4件採購案中，也涉及向廠商收賄，金額超過800萬元，檢方昨指揮廉政署發動第2波搜索，約談9名官商到案，曾文煌、陳聰德凌晨移送地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括核二廠修配組經理劉水苔、修配組課長朱景宏、修配組課長宋俞；廣承公司負責人郝致衡、竑柏實業公司負責人郭建佑、培盟精密公司董事施光亮、復動公司經理楊泓儒。

全案緣起於，核二廠2024年發包「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄40萬元現金，檢廉獲報後前往曾男基隆住處搜索，在天花板搜出250萬現金，曾男遭羈押。

由於郝致衡是扮演白手套角色，辦案人員在郝男處所，意外搜出一本手寫的「行賄筆記」，上面竟紀錄曾文煌、陳聰德、劉水苔、朱景宏與宋俞收賄4件標案的金額、名稱及廠商名單。檢廉為此提訊曾文煌訊問，掌握相關犯罪事證後，17日兵分24路大規模搜索。

廉政署追查，2018至2019年間，曾文煌與陳聰德等5人收賄標案包括「移動式冷卻系統」、「電動閥馬」、「外波紋管軸封檢修工程」、「管閥備品」，金額層數十萬元至數百萬元不等，其中「移動式冷卻系統」決標金8000萬元，行賄金額也最多，光這項標案官員收賄就逾800萬元。廉政署認為全案涉集體收賄，報請檢察官黃琬珺指揮偵辦。

據了解，涉案的業者都是具有高度專業的廠商，所以都是得標後才行賄官員，目的是希望履約時不被刁難，能順利完成驗收，檢廉因此是以不違背職務行收賄罪論處。

台電核二廠修配組前課長宋俞。記者胡經周／攝影

培盟精密公司董事施光亮。記者張宏業／攝影

竑柏實業有限公司負責人郭建佑。記者張宏業／攝影

台電核二廠修配組經理劉水苔。記者張宏業／攝影

復動公司經理楊泓儒。記者胡經周／攝影

廣承公司負責人郝致衡。記者張宏業／攝影

台電核二廠前廠長曾文煌涉貪遭廉政署約談。記者張宏業／攝影