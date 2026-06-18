律師違規失職 法務部將修法重懲

詐騙集團為惡、吞噬人民財產，卻有律師為虎作倀，或當「軍師」獻策，或幫忙傳遞訊息串證、洩密；另有律師因執行職務，人身安全受到威脅或傷亡。法務部提出律師法修正草案，除嚴懲違規失職的律師，也保護依法執業者，目前辦理預告中；立法委員也提出十個版本，法務部表示將聽取各界意見再精進草案。

立委王鴻薇指出，律師參加詐團，還幫詐團出謀劃策、遊走法律邊緣，應該嚴懲；立委洪孟楷表示，不允許少數害群之馬用律師身分替詐團開脫，需補上漏洞。

法務部去年六月間將律師法第七條等部分條文修正案，送行政院審議通過。修法後，對於被起訴的涉案律師，法務部不得核發律師證書，律師公會不得讓其入會，律師懲戒委員會可停職其職務。

法務部次長馮成表示，沒有人能忍受律師與詐團勾結，涉及不法行為的個案均從嚴處理，洩密罪法定刑較輕，現行律師法明定涉犯貪汙、行賄、侵占、詐欺等罪，法務部得停止審查律師證書申請。此次修法刪除特定犯罪，改以最重本刑五年以上之罪，涵蓋範圍就會很寬。

此外，台中律師公會理事長遭掌摑，也有律師在台南地院被車撞而喪命，又有律師陪同當事人點交卻葬身火海，凸顯律師也會遭暴力攻擊。馮成指出，現行法律有傷害、恐嚇罪等規範，但基於律師依法執行職務協同落實憲法訴訟權，具公益性，參酌醫療法，律師法增訂第三十五條之一、第三十五條之二及第三十五條之三條文草案，辦理預告程序至七月廿日。