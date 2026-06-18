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正面衝撞警車 毒駕拒捕傷3警 判關1年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

男子李俊賢前年吸食毒品駕車，違規停在路邊遭員警盤查，李擔心被裁罰而開車逃逸，以一百公里時速正面衝撞警車，造成三名員警腦震盪、骨折，最高法院依駕車對於公務員依法執行職務施強暴罪判刑一年，公共危險罪部分處六月得易科罰金之刑，全案定讞。

李二○二四年十二月十八日凌晨一時許，在高雄市一家釣蝦場包廂施用海洛因、安非他命後開車上路，因在路邊違停被員警盤查而逃逸，沿路以時速一百公里疾駛，還多次闖紅燈。

李見支援警力持續追捕，竟直接正面衝撞警車，造成車內三名員警骨折、腦震盪、擦傷，警車也毀損報廢。李當場被逮，警方在車內查扣二包海洛因、二包甲基安非他命和依托咪酯滴管等。李送醫治療並採檢尿液送驗，呈現毒品陽性反應。

橋頭地方法院認為李施用毒品仍駕車，危害交通安全，又因擔心裁罰而衝撞警車，造成三警受傷，考量李坦承犯行，依駕車對於公務員依法執行職務施強暴等罪分別判處一年徒刑、六月得易科罰金之刑。李上訴，供稱已和受傷員警、高雄市警仁武分局成立調解，請求法院從輕量刑。

高雄高分院認為一審判決未逾越法定刑度，也未違反比例原則，李雖和警方調解成立，但未履行、填補被害人損失，無從推翻一審的量刑判斷。李再上訴，最高法院認為二審判決沒有違背法令，量刑妥適，駁回確定。

警車 毒品 高雄市

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