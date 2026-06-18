政院修法 毒駕、拒測一律吊銷駕照、沒入車輛

毒駕案件層出不窮，行政院繼提出刑法、陸海空軍刑法等修法草案後，今將再討論道路交通處罰條例、毒品危害防制條例修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人重傷或死亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照。

行政院表示，此次道交條例修法重點包括加重毒駕、拒測行為處罰，增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，車輛一律沒入。同時也建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，二年內不得考照。

此次修法也增訂毒駕同車乘客的共同責任。交通部規畫，只要年滿十八歲的乘客，在明知駕駛人有施用毒品的情形下仍選擇搭乘，無論該車輛是否發生交通事故，乘客都將被處以六千元至一萬五千元罰鍰。

法務部昨召開毒品審議委員會，審議通過九種依托咪酯類毒品，提升為第一級毒品，另兩種依托咪酯先驅物質列為第四級毒品管制。法務部將送行政院公報預告五日，再由行政院公告生效。

依托咪酯在二○二四年間由第三級毒品提升為第二級毒品，二年內法務部又將它改列第一級毒品，創下我國毒品分級調整最快紀錄。其中，依托咪酯的先驅原料原未經政府管制，此次也通過審議，列為第四級毒品管制。

法務部指出，可合成為依托咪酯的先驅物「N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘胺酸乙酯」、「依托咪酯酸」等兩項物質，也審議通過改列第四級毒品先驅原料。

依托咪酯類毒品提升為第一級毒品，刑責也全面提高，行政院公告生效後，持有者最重處三年徒刑，施用者最重處五年，製造、運輸、販賣者可處死刑或無期徒刑，意圖販賣而持有者可處無期徒刑或十年以上徒刑。