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北市「保釣里長」涉詐里鄰建設服務費遭約談 深夜移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北市中正區里長夏萬浪涉詐領里鄰建設服務費遭調查局約談。記者胡經周／攝影
台北市中正區里長夏萬浪涉詐領里鄰建設服務費遭調查局約談。記者胡經周／攝影

調查局接獲檢舉，指中正區里長夏萬浪透過舉辦里民活動，以不實發票、收據詐領里鄰建設服務費，台北地調查處中正站17日搜索約談夏男到案，稍早依偽造文書、詐欺等罪移送地檢署複訊。

據了解，夏萬浪早年是媒體記者，也是活躍多年的「老保釣」人士，他曾任基隆市漁業發展協會總幹事、中華保釣協會常委理事，經常投身釣魚台的保釣護漁行動、並抗議日本侵權。

夏萬浪服務的中正區網溪里，也是兩岸文化交流的重鎮，他曾在里內打造「釣魚台花園」，積極倡議兩岸民間聯手保釣，沒想到如今涉貪遭檢調約談。

檢調追查，夏萬浪涉在2016至2019年間，藉由舉辦里民活動，以不實發票、收據詐領里鄰建設服務經費，不法所得約數萬元。檢察官依貪汙治罪的利用職務詐取財物罪、偽造文書罪，指揮調查局搜索夏男住居所及辦公室2處，查扣手機、帳戶等證物。

北檢 北市 釣魚台

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