核二廠「電動閥馬達」標案爆行收賄 台電課長與涉案廠商移送北檢

台電核二廠前廠長曾文煌向廣承公司等廠商收賄遭起，台北地檢署又查出，曾文煌與時任核二廠經理陳聰德，另涉在「電動閥馬達」等4件採購案中，也向廠商收賄，檢方今指揮廉政署發動第2波搜索，約談4名廠商與5名公務員到案，稍早核二廠修配組課長宋俞、復動公司經楊泓儒移送地檢署複訊。

同案約談還包括先前遭起訴的曾文煌、廣承公司郝致衡等7人。

檢廉追查，2018至2019年，時任核二廠長的曾文煌，涉與陳聰德在「電動閥馬達」4起採購案中，收受4名廠商賄賂，抑或是透過中間人行賄。檢方去年搜索曾文煌並羈押獲准，並突破曾男心房，得知家中有「秘密金庫」，位在房間天花板夾層，並發有陳聰德、宋俞等公務員收賄，今天發動第2波搜索行動。