高價公路車上路第5天 前輪卡進水溝蓋車報銷...中市府判國賠13萬

台中曾姓男子剛牽1輛全新公路車第5天，騎經北屯區前輪卡進排水溝釀車輪、變速器毀損，對台中市養護工程處求償國賠21萬元，養工處抗辯水溝蓋非正式道路；台中地院認為水溝蓋銜接人行道，養工處管理有欠缺，曾未注意路況應自行負擔3成責任，判養工處國賠13萬元，可上訴。

曾控訴，他2025年11月1日騎公路車經松竹路2段306巷、松竹路2段交叉口第一處排水溝蓋，因溝蓋縫隙明顯變形、未設置任何警示或防護，導致他車輪陷入排水溝蓋縫隙因而失衡倒地，釀車輪組、變速器等零件嚴重毀損變形，自己也受到極大驚嚇。

曾主張公路車修復費用19萬9800元、精神撫慰金2萬元，一共向台中市養護工程處求償國賠21萬9800元。

台中養工處抗辯稱，曾事故當下沒報警，3個小時後才向第五分局報案，性質上是事後備案，分局沒留存相關影像，曾提出前輪卡在排水溝蓋上的照片，無法知悉是否為當下照片。

養工處說，排水溝蓋設置目的是為排水，而非供車輛通行，不能以是否適於車輛通行作為設置、管理有無欠缺的判斷標準，且排水溝蓋設置在道路邊緣紅線內，非正式行駛車道，曾自應就其違規行駛行為負擔風險。

台中地院查，曾提出車輪陷入爭排水溝蓋縫隙，且該排水溝蓋確有扭曲、變形，曾當天下午4點20分向警方報案稱當天下午1點50分發生事故，時間相距非久，另水溝蓋緊臨行人穿越道，與車道路面大致同高，用以銜接人行道與馬路，也無明確區隔路面邊界設施，足影響用路人對道路邊線認定。

中院指出，該水溝蓋既供銜接人行道、馬路， 自屬行車者、行人使用公共設施，養工處疏於管理、維護導致排水溝蓋扭曲變形、未設置警告，釀曾的公路車輪陷入縫隙，造成往來車輛、行人通行存在潛在危險，管理有欠缺。

中院審酌，曾的公路車2025年10月28日組裝完成，11月1日發生事故，實際才使用5日，以零件折舊、不必折舊工資共19萬1179元，但考量公路車輪窄，曾本身未注意車前狀況，也應負擔3成責任，計算後判養工處應國賠曾13萬3825元。