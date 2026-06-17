屏東義大、南鐵地下化包商控遭欠款 工地外抗議

屏東義大醫院及南鐵地下化等工程下游承包商鐳森設計指控，上游包商積欠工程款逾新台幣1200萬元，今天在屏東義大施工地外拉布條抗議。上游包商否認欠款，全案已進入訴訟程序。

負責屏東義大及台南鐵路地下化等工程的下游包商「鐳森設計工程公司」，今天帶領10餘人前往屏東縣健康產業園區施工地外圍，拉布條高喊「還我工資」。

鐳森設計負責人陳邦涵接受媒體聯訪表示，上游包商在前3期工程款正常支付，4至5期開始拖欠；屏東義大工程與南鐵地下化工程款項，總計積欠超過1200萬元，受影響人數超過30人，其中不少人須借錢度日、生活困頓。

遭控上游包商陳姓負責人表示，其所支付金額已超過應給款項，鐳森財務出狀況並非他的責任。雙方既已進入訴訟程序，後續交由司法裁決。

屏東義大醫療大樓2021年於「屏東縣健康產業園區」內動土，工程已進入尾聲。鐳森設計主要負責排水工程，雖然出現糾紛退場，已有其他工程單位接手，施工進度未受影響，可望於今年底完工。