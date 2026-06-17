考績會決議解聘女法助！ 士林地院列4罪狀：與其提霸凌申訴無關

士林地院陳姓法官助理日前控遭職場霸凌，事件未明，法院今突召開考績甄審會審議，認陳女有違反公務員服務法規定，明顯不適任，決議解聘、明天生效；法院強調，相關決議與陳女所提職場霸凌申訴「毫不相涉」。

法院傍晚發布新聞稿對外表示，陳女5月26日未經許可進入法警長辦公區翻動文件，侵害法警長職務領域，干涉法警長業務處理；5月21日在某庭長辦公室外竊錄2名庭長非公開公務談話。

5月30日在Threads上公開發文指「身為一個僅次於院長的庭長」、「有閱讀障礙的行政庭長」、「不要不知好歹，我會直接動動手指頭，讓您去死的」等語，涉侮辱、恐嚇長官，情節重大，嚴重損害機關聲譽。

另，陳女在機關外搭乘公車期間與駕駛發生爭執，表明其任職機關及職稱，經其他乘客錄影上傳Threads，引發網友討論，陳又上網發文「瘋子紅12司機...」等侮辱民眾，嚴重影響機關聲譽。

法院今召開考績暨甄審委員會審議，因認陳女相關行為有違反公務員服務法第6條「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」規定及相關刑法罪嫌，已明顯不適任，決議解聘、明日生效。

法院強調，此次考績會是以陳女的違法不當行為予以解聘，相關決議與陳女提出職場霸凌申訴毫不相涉，未違反公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第47條第1項「機關不得因公務人員提出安全及衛生防護措施事項的建議，或職場霸凌申訴，而予不利對待或不合理處置」。

法院指出，陳女5月22日向法院申訴遭6名法助及法警長職場霸凌，5月27日撤回申訴，6月5日又申訴遭其他法助級主管職場霸凌，法院安全及衛生防護委員會6月15日決議組成調查小組進行調查。陳女涉嫌恐嚇罪部分已移送士林地檢署偵辦，另涉個資法部分，法院也將檢附相關事證送辦。

法官助理的工作項目，依法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法規定明確；法院綜合整體審判業務的需要、法助與其他同仁間的工作負擔等情形，激動調整法助工作內容，確保法院業務推動順遂，法助工作量並無明顯不合理，法助因業務需要而增加工作量部分，法院也准其額外申請加班費或補休。

法院表示，一向秉持賞罰分明原則，肯定戮力從公的同仁，將持續推動各項激勵與慰勉措施，留任優秀人才；同仁如有違法不當行為，經查證屬實者，均依相關法令嚴正處理，絕不護短，以端正公務紀律，維護機關形象及司法公信力，尤不應因少數個人違法不當行為，抹煞其他同仁長期以來對司法工作辛勤付出與努力。